ВМС Франции сопроводили танкер Grinch к порту Марселя
Танкер Grinch, задержанный ВМС Франции по подозрению в несоответствии флага, был сопровожден до грузового порта Марселя, сообщил телеканал BFMTV.
Танкер Grinch, который был задержан ВМС Франции по подозрению в несоответствии флага, был доставлен к порту Марселя, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV. На кадрах эфира видно, как военный корабль сопровождает судно, стоящее на удалении от берега в районе порта Марсель-Фос. Танкер прибыл к месту якорной стоянки в субботу около 21:00 по местному времени (23:00 мск).
В морской префектуре зоны Средиземного моря сообщают, что судно было передано в распоряжение прокурора Марселя. Вокруг стоянки Grinch у нефтяного терминала были введены специальные запретные зоны для судоходства и полетов.
Прокуратура планирует провести ряд проверок совместно с морской жандармерией, чтобы установить реальную принадлежность танкера. По информации СМИ, в момент задержания судно шло под флагом Коморских Островов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку.
Британия приняла участие в задержании этого танкера в Средиземном море.
Эксперты обсудили способы противостоять морскому беззаконию со стороны западных стран.