Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.
Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.
Он выразил благодарность российским военным за работу.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.