Фицо ответил на критику Каллас в связи с визитом в Москву на День Победы

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

В видеообращении на своей странице в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит Meta*), Фицо призвал жителей Словакии воспринимаь его присутствие в Москве как четкую попытку «протянуть над этим «железным занавесом» руку для [развития] нормального дружеского и экономического сотрудничества с Россией».

Фицо обратился к Каллас, подчеркнув, что приехал в Москву, чтобы почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой. По словам премьера, он не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с ней нормальные экономические и дипломатические отношения.

Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита на празднование окончания Второй мировой войны.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.