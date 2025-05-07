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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    15 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    7 мая 2025, 20:50 • Новости дня

    Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию

    Фицо сообщил о запрете Эстонией пролета спецборта Словакии в Россию

    Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской), рассказал, что Эстония уведомила Словакию за несколько минут до рейса, что не разрешит пролет словацкого спецборта над своей территорией, несмотря на действующее разрешение, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что считает это сознательной попыткой сорвать его визит в Москву к 80-летию окончания Второй мировой войны. Премьер отметил, что из-за этого решения он не сможет попасть на мероприятия в Москве, запланированные на вечер восьмого мая. По его словам, протокол ищет альтернативный маршрут для визита.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.

    Напомним, во вторник латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться Вучич. Роберту Фицо также было отказано в праве пролета над Польшей и Литвой, чтобы препятствовать его участию в мероприятиях в российской столице по случаю 80-й годовщины победы над нацизмом.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 23:50 • Новости дня
    Индия начала военную операцию на территории Пакистана
    Индия начала военную операцию на территории Пакистана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане, сообщило минобороны Индии.

    Минобороны Индии сообщило, что атаковало девять объектов на территории Пакистана. При этом Индия заверила, что наносит удары только по «по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии». Индия заявила, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Удары Индия назвала «целенаправленными» и «взвешенными». Подчеркивается, что действия Индии «не носили эскалационного характера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo News.

    Армия Пакистана подтвердила нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии. При этом генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары «по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха».

    «Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана», – заявил он, отметив, что Пакистан «ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет».

    Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Международный аэропорт Исламабада закрыт, все рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи, передает ТАСС со ссылкой на Samaa TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между двумя странами связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов. Пакистан отверг обвинения со стороны Индии в причастности к теракту.

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    7 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Истребитель разбился в Джамму и Кашмире
    Истребитель разбился в Джамму и Кашмире
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В индийской союзной территории Джамму и Кашмир разбился истребитель, пилот госпитализирован с травмами, сообщило Reuters со ссылкой на индийские официальные лица.

    При этом не сказано, какой именно самолет разбился и каким вооруженным силам он принадлежал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан заявил, что сбил пять истребителей индийских ВВС, не потеряв собственные самолеты.

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    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Коментарии (15)
    7 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Появились сообщения о ракетной атаке Пакистана по целям в Индии
    Появились сообщения о ракетной атаке Пакистана по целям в Индии
    @ ISPR/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пакистан осуществил ответный запуск ракет по объектам на индийской территории, сообщил телеканал Samaa со ссылкой на источники.

    «В ответ Пакистан нанес удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Samaa.

    Решение об ответном ударе в Исламабаде приняли, как сообщается, из-за пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские вооруженные силы сообщили, что начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Обострение отношений между двумя странами связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов.

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    США собрались переименовать Персидский залив
    США собрались переименовать Персидский залив
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.

    О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.

    По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.

    В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».

    В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.

    Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.

    Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.

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    7 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале

    Преступники воспользовались реальным ДТП для нападения на полицейских в Махачкале

    Tекст: Вера Басилая

    Нападавшие на полицейских в Махачкале совершили преступление, воспользовавшись реальным дорожно-транспортным происшествием, сообщил источник в силовых структурах.

    Обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале 5 мая прояснили силовые структуры республики, передает ТАСС.

    Преступники не инсценировали дорожно-транспортное происшествие, как ранее предполагалось в СМИ и социальных сетях. Авария действительно произошла неподалеку от места, где находились злоумышленники, которые воспользовались моментом и умышленно напали на полицейских.

    Ранее появлялась информация, что нападение на сотрудников ГИБДД было тщательно спланировано с инсценировкой аварии. Сейчас силовые структуры продолжают расследование инцидента и устанавливают все детали произошедшего.

    Ранее в Дагестане задержанному по делу о нападении на полицейских в Махачкале предъявили обвинение по нескольким статьям, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    В Министерстве здравоохранения региона заявили, что в результате перестрелки погибли три человека. В МВД республики сообщили, что неизвестные атаковали наряд ДПС и погибли сотрудники полиции.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 03:42 • Новости дня
    Министр обороны Пакистана заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
    Министр обороны Пакистана заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Пакистана сбили пять истребителей индийских ВВС, не потеряв собственные самолеты, сообщили министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф и пресс-секретарь министерства Ахмед Шариф Чоудри.

    «Министр обороны Хаваджа Асиф подтвердил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo TV.

    Чоудри уточнил, что пакистанская сторона не потеряла ни одного самолета. Он подчеркнул, что поражение самолетов Индии произошло на индийской территории, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур». Индия сообщила, что нанесла удары по террористической инфраструктуре в Пакистане. Пакистан осуществил ответный запуск ракет по объектам на индийской территории.

    СМИ сообщили, что два истребителя Rafale, входившие в состав ВВС Индии, были сбиты силами ПВО Пакистана. Позднее СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности заявили о трех сбитых самолетах.

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    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    7 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном

    Политолог Куприянов: Индия и Пакистан не предпримут никаких крупных военных операций

    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    @ M.D. Mughal/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После объявленной Индией операции «Синдур» стоит ожидать ответного хода Пакистана. Скорее всего, речь пойдет о демонстративном ударе дронами и авиацией по индийской инфраструктуре, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов.

    «После нападения боевиков, которых, по версии Нью-Дели, поддерживал Исламабад, на туристов в городе Пахалгам в экспертном сообществе прогнозировали скорый ответ Индии – власти страны просто не могли понизить планку, которую они сами себе установили реакцией на теракт в 2019 году. Операция «Синдур» стала тем самым ударом возмездия», – отметил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

    «Но если шесть лет назад действия индийских сил оказались неожиданными для Пакистана, то на этот раз исламская республика явно была готова к атаке со стороны соседа. Как сообщают в Нью-Дели, целями являлась инфраструктура террористических группировок. Среди них, например, мечеть, которая, как говорит индийская сторона, считалась де-факто штабом боевиков», – указал собеседник.

    «Необычным можно назвать то, что как минимум две цели находились за пределами Кашмира, непосредственно на территории Пакистана. До этого индийцы били по удерживаемым Исламабадом Азад-Кашмиру (Свободный Кашмир) и Гилгит-Балтистану, – уточнил эксперт. – Известно, что применялись в том числе дроны. Вместе с тем, в рамках операции «Синдур» не было никаких ударов по военным объектам исламской республики, что минимизировало дополнительные последствия».

    По словам Куприянова, в результате событий прошедшей ночи упал как минимум один самолет – предположительно, это истребитель Mirage 2000 ВВС Индии. «Пока остается непонятной причина: сбили ли его пакистанцы или собственная ПВО в неразберихе. Но как бы то ни было, заявления Исламабада о нанесенном их силами ущербе Дели несколько преувеличены», – считает спикер. 

    «Минувшей ночью состоялся реакционный ответ Пакистана, но я допускаю, что через некоторое время пакистанцы сделают заметный ответный ход. Скорее всего, это тоже будут дроны и авиация. Вероятно, речь пойдет о демонстрационном ударе по инфраструктуре Индии. В 2019 году мы наблюдали запуск снарядов-болванок без взрывчатого вещества, которые упали рядом с индийскими военными объектами. Нечто подобное может повториться и сейчас», – напомнил аналитик.

    «Причем, учитывая тот факт, что Нью-Дели бил по пакистанской территории, не исключено, что Исламабад ответит зеркально. Но, на мой взгляд, никаких серьезных и крупных военных операций не последует: стороны ограничатся обменом ударами через линию контроля», – считает эксперт.

    «При этом мировая общественность выскажет озабоченность эскалацией конфликта, призовет Индию и Пакистан проявить сдержанность и прекратить конфликт. Но эти заявления не окажут никакого влияния на действия ни Нью-Дели, ни Исламабада. Их пограничный спор продолжается десятилетиями, у стран накопилось слишком много претензий друг к другу», – заключил Куприянов.

    Ранее в минобороны Индии сообщили о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. В ходе начавшейся операции вооруженные силы атаковали девять объектов на территории Пакистана. По информации ведомства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

    В минобороны Пакистана заявили, что атаке подверглись города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира). По словам премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, пострадали пять населенных пунктов. Исламская республика нанесла ответный удар по территории Индии.

    Исламабад заявил также об ущербе индийским постам на линии контроля в Кашмире и подъеме индийскими военными белого флага. Пакистан утверждает, что сбил пять истребителей ВВС Индии, вторая сторона информацию не подтверждает.

    Полиция Индии сообщила о десяти погибших в результате пакистанских ударов в Кашмире, а также о 48 раненых. Пакистан, в свою очередь, заявил о 26 жертвах и 46 пострадавших от действий Нью-Дели.

    Исламабад выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов со стороны индийских сил. «Мы все время говорили в последние две недели, что никогда не инициировали ничего враждебного по отношению к Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно прекратим эту напряженность», – сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg.

    Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. Позднее лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям. Политолог Куприянов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Дели так резко отреагировал на происшествие.

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    6 мая 2025, 21:44 • Новости дня
    Дезинфектор рассказал, как очистить от змей дачный участок
    Дезинфектор рассказал, как очистить от змей дачный участок
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чтобы защитить участок от змей, необходимо устранить все факторы, которые могут их привлекать. После этого участок следует обработать специальными химикатами, рассказал газете ВЗГЛЯД технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков.

    «Змеи – это пресмыкающиеся, которые не стремятся к контакту с человеком. Однако при определенных условиях создается благоприятная среда для их размножения. Если избавиться от змей на близлежащей территории невозможно, то можно защитить свой участок от их проникновения», – говорит Меньшиков.

    В первую очередь, говорит специалист, необходимо провести масштабную уборку своего участка. Территория не должна быть захламлена стройматериалами, досками – именно в таких влажных и прохладных местах, которые образуются под этим хламом, и любят жить змеи. Кроме того, необходимо обеспечить защиту от внешнего свободного проникновения на участок – заделать все щели и дыры в заборе, а также засыпать ямы под ним.

    Затем можно провести химическую обработку территории, продолжает собеседник. Она не только разрушит благоприятную среду для размножения змей, кладки их яиц, а также уменьшит кормовую базу для пресмыкающихся. 

    По словам Меньшикова, в хозяйственных магазинах можно приобрести разного рода сыворотки и концентраты от змей, которые необходимо в соответствии с инструкцией развести с водой и распылить в оврагах и других проблемных зонах на участке и вокруг него. Существуют и порошковые составы, которые хорошо работают на влажных участках, отлично впитываются и создают надежную защиту от змей. Самостоятельно работать со специальными препаратами, которые используются в борьбе со змеями и прочими вредителями, при отсутствии соответствующего опыта специалист не рекомендует.

    «Лучше, конечно, после того как устранили щели и дыры, а также полностью убрали территорию, обратиться в специализированную компанию. Тем более, что обработку специалисты проведут не только на вашей территории, но и вокруг, чтобы создать реальный и эффективный барьер», – делится дезинфектор. При этом эксперт подчеркивает, что регулярная обработка территории от змей повышает уровень защиты. Однако полностью исключить риск появления этих рептилий вновь нельзя.

    Ранее Меньшиков рассказал, как избавиться от мышей, которые поселились в дачном доме в зимний период.

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    7 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»

    Песков сообщил об ограничении мобильного интернета в Москве из-за безопасности

    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице ввели ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Меры по ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы связаны с необходимостью обеспечения безопасности, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения введены по «понятным причинам» и не являются техническими сбоями.

    Песков подчеркнул, что к данной мере следует относиться с пониманием, поскольку все необходимые разъяснения уже были даны. Он пояснил: «Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем».

    Пресс-секретарь отметил, что ограничения могут сохраняться весь период пребывания в России иностранных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на доступ в интернет вводятся для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

    Жителям Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов в связи с подготовкой ко Дню Победы. В отдельных районах Москвы уже наблюдаются перебои мобильного интернета у пользователей разных операторов.

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    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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