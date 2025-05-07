При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
В Кремле назвали абсурдными ограничения на перелет Вучича и Фицо
Решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», передает ТАСС.
Он также отметил, что Кремль замечает серьезные разногласия среди стран Евросоюза, комментируя ситуацию с отказом Польши и Прибалтики пропустить самолет с лидерами Сербии и Словакии.
«В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным.