Фицо: Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине

Фицо заявил об отказе финансировать военную помощь Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Фицо в посте на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнул, что Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в военных миссиях на территории этой страны, передает ТАСС.

Он также отметил важность проведения совместных заседаний правительств Словакии и Украины, где должны обсуждаться взаимовыгодные проекты. На предстоящей встрече, по мнению Фицо, ключевыми темами станут сотрудничество и реализация новых проектов.

Фицо также заявил, что Братислава намерена активизировать усилия по восстановлению транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что без этого Европа не сможет быть конкурентоспособной, и дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены.

Кроме того, премьер-министр исключил возможность поддержки санкций Евросоюза против Венгрии. Он подчеркнул, что позиция Словакии по этим вопросам была озвучена на встрече с послами стран ЕС, аккредитованными в республике.

Ранее Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине.