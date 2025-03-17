Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.5 комментариев
Фицо: Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине
Фицо заявил об отказе финансировать военную помощь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет выделять средства на военную помощь Украине и не примет участия в военных миссиях на ее территории.
Фицо в посте на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнул, что Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в военных миссиях на территории этой страны, передает ТАСС.
Он также отметил важность проведения совместных заседаний правительств Словакии и Украины, где должны обсуждаться взаимовыгодные проекты. На предстоящей встрече, по мнению Фицо, ключевыми темами станут сотрудничество и реализация новых проектов.
Фицо также заявил, что Братислава намерена активизировать усилия по восстановлению транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что без этого Европа не сможет быть конкурентоспособной, и дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены.
Кроме того, премьер-министр исключил возможность поддержки санкций Евросоюза против Венгрии. Он подчеркнул, что позиция Словакии по этим вопросам была озвучена на встрече с послами стран ЕС, аккредитованными в республике.
Ранее Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине.
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