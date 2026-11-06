Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Восстановлена работа энергообъектов в Самарской области после циклона
Специалисты компании «Россети Волга» восстановили работу энергообъектов распределительной сети Самарской области после повреждений, вызванных циклоном, сообщает компания.
«Специалисты «Россети Волга» восстановили работу поврежденных непогодой энергообъектов распределительной сети Самарской области (6-10 кВ)», – сообщила компания в «Максе».
В настоящее время продолжается отработка индивидуальных заявок потребителей в сети 0,4 кВ, которая напрямую обеспечивает электроэнергией жилые дома.
В восстановительных работах были задействованы почти 100 специалистов «Россети Волга» и около 30 единиц спецтехники, включая бригады из соседних регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг непогода оставила без света девять муниципальных образований Свердловской области из-за сильного ветра и снегопада.