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Сирия направила инструкторов в Саудовскую Аравию для передачи боевого опыта
В рамках двустороннего соглашения в области обороны Сирия направит военных инструкторов в Саудовскую Аравию, заявил высокопоставленный сирийский дипломат.
Сирийские военные направлены в Саудовскую Аравию для обучения персонала, передачи боевого опыта и консультативной поддержки. По словам сирийского дипломата, о развертывании воинских контингентов на территории королевства речи не идет, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.
Вместе с тем он не исключил расширения военного сотрудничества в будущем. Оно может включить пункты, предусмотренные Мекканским пактом – оборонительным альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.
«Сирийские инструкторы смогут помочь саудовским силам своим опытом в противостоянии вооруженным формированиям», – подчеркнул дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Сирия и Саудовская Аравия подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны.
В конце октября Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.
В августе Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.