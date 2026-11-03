Индийский моряк погиб при воздушной атаке на судно у берегов Омана

Моряк погиб при атаке на индийское судно у берегов Омана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийское грузовое судно MSV Al Jusufi с 14 моряками на борту подверглось атаке с воздуха у берегов Омана, передает ТАСС.

«Второго ноября индийское судно MSV Al Jusufi, на борту которого находились 14 индийских моряков, подверглось удару неопознанного воздушного объекта у побережья Омана», – заявил Сарбананда Соновал.

По его словам, 13 членов экипажа смогли благополучно эвакуироваться, их спасла береговая охрана Омана. При этом один из моряков скончался от полученных травм.

Глава ведомства добавил, что министерство и посольство Индии в Омане поддерживают связь с местными властями для оказания помощи выжившим и содействия их возвращению на родину, а также для репатриации тела погибшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил о получении находившимся у берегов Омана судном пробоины из-за попадания неизвестного снаряда.

Ранее министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил о поражении снарядом нефтяного танкера с 15 индийскими моряками в Ормузском проливе.

Также министерство иностранных дел Индии сообщило о ранении 11 индийских граждан при атаке на торговое судно в Ормузском проливе у побережья Омана.