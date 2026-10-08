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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    47 комментариев
    8 октября 2026, 05:35 • Новости дня

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, стороны также договорились о порядке передачи информации об этих координатах соответствующему международному органу в сфере судоходства, пишет портал Gulf News.

    Это соглашение стало развитием рамочных договоренностей между Ираном и Оманом, предусматривающих поэтапное восстановление судоходства в этом стратегически важном проливе.

    В августе Оман и Иран договорились о создании временного судоходного коридора, разминировании и разработке постоянного коридора, а также о механизмах управления движением и обмена информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.


    7 октября 2026, 06:44 • Новости дня
    Спецслужбы Франции перепутали Институт развития интернета с Ираном

    Французские спецслужбы допросили продюсера из-за путаницы ИРИ с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле рассказал о допросе французскими спецслужбами, которые приняли Институт развития интернета за Иран.

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле подвергся допросу со стороны французских спецслужб из-за своих профессиональных связей в России. Правоохранители заподозрили мужчину в получении финансирования из Исламской Республики, перепутав страну с Институтом развития интернета (ИРИ), передает РИА «Новости».

    «Вы хотите получить финансирование для своего фильма в России», – рассказал Фрилле о начале беседы со спецслужбами. Он ответил утвердительно, отметив, что проект является франко-российским. Силовики заявили о наличии информации о намерении продюсера привлечь иранские средства.

    После этого Фрилле понял суть претензий: коллеги в России рекомендовали ему обратиться в ИРИ, аббревиатуру которого во Франции расшифровали как «Иран». Продюсер пояснил спецслужбам, что взаимодействует с сотрудником Института развития интернета для финансирования аудиовизуальных проектов, после чего вопросы к нему отпали.

    Фрилле добавил, что инцидент свидетельствует о неосведомленности и ожесточении французских структур по отношению ко всему русскому. Продюсер регулярно сталкивается с допросами из-за работы с Россией, с которой сотрудничает более 30 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции. Местные банки попытались заблокировать счета учреждения.

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    7 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Ирак девальвировал динар к доллару

    NINA: Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, пишет агентство NINA.

    Иракские власти приняли решение девальвировать национальную валюту примерно на 14,5%, установив новый курс продажи доллара гражданам на уровне 1520 динаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство NINA.

    В письме Центрального банка Ирака, разосланном банкам и обменным компаниям, отмечается, что цена покупки американской валюты у министерства финансов составит 1500 динаров за доллар, а продажи финансовым учреждениям – 1510 динаров. До этого официальный курс продажи доллара населению находился на уровне 1320 динаров.

    Новые правила вступили в силу с начала рабочего дня в среду. Регулятор поручил профильным учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить свои системы. Решение об изменении стоимости национальной валюты было принято Советом министров страны во вторник по рекомендации Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 кг золота.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Захарова объяснила слухи о «драке русского и украинского пилотов» Flydubai

    Захарова: Слухи о драке русского и украинца на борту Flydubai стали уроком

    Tекст: Вера Басилая

    Слухи о конфликте между пилотами из России и Украины на рейсе Flydubai Дубай – Тель-Авив стали хорошим уроком о том, как опасно поддаваться на информационные вбросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мне кажется, это был прекрасный всем урок – и слава Богу, благополучно закончился – как нельзя поддаваться на первые вбросы», – приводит слова Захаровой радио Sputnik.

    Она отметила, что информационный охват этого фейка был моментальным, сравнив его с «информационным ковровым покрытием». Захарова подчеркнула, что вместо ожидания официальной информации в Сети обсуждали все что угодно, кроме надежды на благополучное разрешение ситуации.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Самолет экстренно сел в Саудовской Аравии. Позже выяснилось, что второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, гражданина ОАЭ, с использованием аварийного топора. Власти Израиля и Генпрокуратура ОАЭ расценивают инцидент как попытку теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai пилот обучался в Новой Зеландии.

    В воскресенье стало известно, что второй пилот планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу.

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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    7 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии

    Кремль выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Саудовской Аравии, напряженность в регионе Персидского залива зашкаливает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, ситуация вокруг Саудовской Аравии и Персидского залива крайне тяжелая, «зашкаливает» и вызывает обеспокоенность в Кремле, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство транспорта Йемена заявило, что мятежники-хуситы атаковали взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    7 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    В КСИР пообещали перекрыть «нелегальные маршруты» в Ормузском проливе

    В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Иран перекроет «нелегальные маршруты» судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    «Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты», – заявил Нагди, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до выполнения требований Ирана.

    Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за конфликта Ирана и США. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами, конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана.

    В субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

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    7 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения

    Президент Ирана Пезешкиан поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и пожелал российскому государству процветания.

    Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе переговоров Пезешкиан и Путин подчеркнули важность продолжения и развития стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Узбекистана высоко оценил вклад Путина в партнерство государств.

    Президент Туркмении поздравил российского лидера с днем рождения.

    Уполномоченный президент Венесуэлы также направила поздравления главе государства.

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    7 октября 2026, 11:53 • Новости дня
    Рубио обозначил условие соглашения США с Ираном

    Рубио: Любое соглашение с Ираном должно гарантировать отказ от ядерного оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Любое соглашение между Вашингтоном и Тегераном должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «И все, на что они согласятся и что будет приемлемо для Соединенных Штатов, должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил Рубио на пресс-конференции в Афинах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Госсекретарь США также отметил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, предшествовавшему конфликту между Вашингтоном и Тегераном.

    По его словам, недавние события вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Зависимость от одного источника дает рычаги давления отдельным странам, подчеркнул Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за действий США.

    В тот же день Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

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    7 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом

    WSJ: Второй пилот Flydubai хотел захватить самолет в Тель-Авив еще летом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захватить самолет во время рейса в Тель-Авив, планировал осуществить свой замысел еще летом, однако передумал, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Обвиняемый в попытке захвата самолета во время рейса из Дубая в Тель-Авив второй пилот авиакомпании Flydubai хотел сделать это еще в июле текущего года, пишет The Wall Street Journal.

    «Второй пилот Flydubai, который, предположительно, пытался устроить крушение рейса 1073 в Тель-Авиве, рассказал следователям, что он… практически совершил атаку прошедшим летом, прежде чем передумал», – говорится в материале издания.

    По информации газеты, второй пилот намеревался захватить управление самолетом, чтобы направить его в здание аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Свой план он хотел осуществить во время июльского рейса, но отказался от него из-за беспокойства за жизнь кого-то из людей на борту. Причиной, толкнувшей его на преступление, стала ситуация в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы. Во вторник сообщалось, что подозреваемый обучался в Новой Зеландии.

    В субботу капитан рейса Flydubai поделился подробностями нападения второго пилота.

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    7 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сохранение высоких цен на энергоносители

    Директор МВФ Георгиева предрекла высокие цены на нефть до 2027 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стоимость энергоносителей останется на высоком уровне даже в случае скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Георгиева сообщила о сохранении высоких цен на энергоресурсы вне зависимости от сроков окончания войны США и Израиля с Ираном, передает ТАСС.

    «Кроме того, поставки природного газа из Персидского залива по-прежнему серьезно затруднены, что обусловлено более ограниченными возможностями транспортировки СПГ до тех пор, пока перевозки через Ормузский пролив остаются под угрозой», – заявила Георгиева.

    Она подчеркнула, что проблема неравномерно влияет на регионы мира, при этом сильнее всего пострадали Азия и Европа. По мере приближения холодов и роста спроса ценовое давление может усилиться. Фьючерсы на марку Brent позволяют прогнозировать сохранение дорогой нефти вплоть до 2027 года, а рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию.

    По словам руководителя МВФ, средняя цена барреля нефти долгое время держится выше 100 долларов. Высокая стоимость дизельного топлива и других нефтепродуктов обусловлена структурным дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей в мире, резюмировала Георгиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    В прошлом месяце стоимость сырья увеличилась из-за неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана.

    Летом нефтяные котировки взлетели после обмена ударами между американскими и иранскими военными.

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    7 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

    Нападения на аэропорт Абха и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде произошли 6 и 7 октября, передает ТАСС. «В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины – гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения», – заявили в ведомстве.

    Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Филиппин. При ударе по аэропорту в Эр-Рияде погиб гражданин Судана, еще восемь человек, включая граждан Саудовской Аравии, Египта и Пакистана, пострадали.

    Раненые доставлены в больницы. Власти оценивают ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Во вторник аэропорт Абха приостановил работу.

    В тот же день при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

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    7 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Силы Йемена начали наступление в районе Красного моря

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские войска начали масштабную операцию по возвращению стратегически важного района на побережье Красного моря, ранее захваченного хуситами.

    Поддерживаемые правительством Йемена силы начали операцию по захвату горного района на западе от Таиза в рамках масштабного наступления с целью восстановить контроль над побережьем Красного моря и Баб-эль-Мандебским проливом, пишет Al Jazeera.

    Операция, получившая название «Рассвет Йемена», была анонсирована главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими для возвращения всех территорий, включая Сану, удерживаемых хуситами с 2014 года. Вооруженные силы заявили о взятии под контроль стратегических высот.

    Хуситы опровергли информацию о продвижении правительственных войск. В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила запущенную хуситами баллистическую ракету. Пакистан и Турция также договорились активировать меры сдерживания в рамках оборонительного пакта с Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Саудовской Аравии при атаке хуситов на аэропорты пострадали три человека. В воскресенье власти Саудовской Аравии назвали ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду. В субботу хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в столице королевства.

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    7 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Посольство США предупредило о возможном закрытии неба в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Американская дипмиссия в Саудовской Аравии призвала граждан соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы отмены рейсов и закрытия воздушного пространства королевства.

    Американским гражданам рекомендовали заранее уточнять статус вылета непосредственно у авиакомпаний и в аэропортах, передает РИА «Новости».

    «Из-за сохраняющейся напряженной обстановки в Саудовской Аравии и угроз в адрес аэропортов и воздушного пространства страны посольство США призвало американских граждан соблюдать повышенную осторожность», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Также американцам рекомендовано не приближаться к границе с Йеменом. Правительственным сотрудникам запрещены поездки в пределах 32 км от приграничной зоны, а для посещения некоторых провинций требуется специальное разрешение.

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    В понедельник йеменские повстанцы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства.


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    7 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена перед посадкой самолета

    Al Jazeera: Хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками аэропорт Адена

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство транспорта Йемена заявило, что мятежники-хуситы атаковали взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

    Для удара были использованы как минимум две баллистические ракеты и несколько беспилотников. Одна из ракет упала возле полосы за несколько минут до того, как должен был приземлиться самолет из Каира, из-за чего прибывающий рейс перенаправили в Джидду, пишет Al Jazeera.

    Ведомство эвакуировало терминал аэропорта и убрало два самолета со стоянки. В министерстве отметили, что инцидент мог превратить гражданский рейс в гуманитарную катастрофу и унести жизни десятков невинных людей.

    Сами хуситы заявили, что их целью были саудовские военные поставки, прибывающие в лагерь Бадр близ аэропорта.

    Отдельно возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция сообщила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты хуситов к северу от Эр-Рияда. Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики добавил, что система разведки отследила пусковую платформу над Саной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека. В воскресенье Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду. В субботу йеменские мятежники подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде.

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    7 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов

    Аэропорт Эр-Рияда вернулся к штатной работе после сообщений об ударе хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии возобновил прием и отправку самолетов согласно графику.

    Аэропорт Эр-Рияда вернулся к штатному режиму работы и начал принимать рейсы, передает ТАСС.

    «В настоящее время прием и отправка самолетов возобновлены, на посадку идут рейсы, которые находились в зоне ожидания», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

    Ранее военный представитель йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что повстанцы атаковали аэропорт в столице Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В понедельник йеменские мятежники атаковали воздушные гавани и нефтеперерабатывающие заводы в королевстве.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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