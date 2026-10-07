Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В КСИР пообещали перекрыть «нелегальные маршруты» в Ормузском проливе
В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана
Иран перекроет «нелегальные маршруты» судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.
«Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты», – заявил Нагди, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.
По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до выполнения требований Ирана.
Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за конфликта Ирана и США. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.
В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами, конфликт остается неурегулированным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана.
В субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.
В четверг президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.