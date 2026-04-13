Фидан сообщил о риске признания Турции врагом Израиля

Фидан заявил, что Израиль может объявить Турцию врагом после Ирана

Tекст: Вера Басилая

Израиль может рассматривать Турцию в качестве нового противника после Ирана, поскольку он «не может существовать без врага», заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Анадолу».

Фидан подчеркнул, что для укрепления мира странам Ближнего Востока следует взять обязательства по взаимному уважению территориальной целостности, суверенитета и безопасности. Он предложил создать для этого специальный региональный пакт о безопасности.

Министр также отметил, что Иран и США, по его мнению, действительно заинтересованы в прекращении огня, однако израильские действия могут помешать этому процессу.

Фидан напомнил, что Анкара выступает за мирное открытие Ормузского пролива, а любые вооруженные действия, по его словам, способны привести к тяжелым последствиям для региона.

Ранее турецкая пресса заявила о попытках недружественных сил спровоцировать военное столкновение Анкары с Израилем.

Израильские журналисты предупреждали о риске начала полномасштабной войны с Турцией.