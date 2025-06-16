России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Анонсированы контакты России и Турции на ПМЭФ
Кремль анонсировал контакты России и Турции на ПМЭФ
Российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в Кремле по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
В разговоре главы государств обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, особое внимание уделив энергетической сфере.
В сообщении на сайте Кремля отмечено, что «эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В ходе беседы Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах по Украине.