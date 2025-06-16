Анонсированы контакты России и Турции на ПМЭФ

Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

Tекст: Дарья Григоренко

Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.