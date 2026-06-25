Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал «мягкой силой Кремля» мультфильм «Маша и Медведь»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дипломат заявил, что проект является инструментом влияния России и внедряет в сознание зрителей милитаристские идеи.

«"Маша и Медведь" – часть мягкой силы Кремля, внедряющая прокремлевские и милитаристские идеи в детские развлекательные программы», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Министр выразил особое недовольство тем, что в отдельных сценах используется советская символика. Он заявил, что подобные элементы требуют «моральной ясности». В публикации в социальной сети X эстонский министр также отметил официальный аккаунт Netflix и призвал компанию обратить внимание на его заявление.

Ранее портал Deadline подтвердил не только приобретение свежих выпусков, но и продление контракта на показ предыдущих серий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил реакцию прибалтийской республики завистью. «Это слова злости, потому что эстонские мультипликаторы вряд ли могут похвастаться чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим известный детский мультфильм», – подчеркнул парламентарий. По его словам, из-за неспособности создать собственный качественный продукт Таллин пытается уничтожать успешный российский контент.

Анимационный сериал «Машу и Медведя» студии Animaccord переведен более чем на 40 языков и транслируется по всему миру. Весной 2020 года проект вошел в пятерку наиболее популярных развлекательных брендов на планете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий «Маши и Медведя» более чем в 100 странах мира.

В январе текущего года на Украине предложили ввести санкции против этого российского мультсериала.

Прошлой осенью украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская назвала проект элементом гибридной войны.