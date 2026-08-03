Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.6 комментариев
Во Франции задержали около 380 виновников рекордных лесных пожаров
BFMTV: Почти 380 человек задержаны за причастность к пожарам во Франции
По подозрению в причастности к разрушительным лесным пожарам на юге Франции задержаны почти 380 человек, в том числе 142 подростка.
Около 380 подозреваемых оказались в руках правосудия из-за лесных пожаров в южных регионах страны, передает РИА «Новости».
Изначально глава министерства внутренних дел Лоран Нуньес заявлял о поимке 308 злоумышленников.
«В связи с пожарами были задержаны 375 человек, среди которых 142 несовершеннолетних», – отмечается в материале телеканала BFMTV. Известно, что 36 фигурантов уже получили приговоры или отправлены под предварительный арест до начала судебных разбирательств.
Европейские государства сейчас сталкиваются с аномальной жарой. Наибольший урон стихия нанесла Испании, Португалии, Италии, Греции и самой Франции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что республика переживает рекордное количество природных возгораний со времен Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в поджогах лесов.
Из-за крупного природного пожара в Восточных Пиренеях власти эвакуировали около 10 тыс. человек.
Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.