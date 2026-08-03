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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    49 комментариев
    3 августа 2026, 13:35 • Новости дня

    Во Франции задержали около 380 виновников рекордных лесных пожаров

    BFMTV: Почти 380 человек задержаны за причастность к пожарам во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По подозрению в причастности к разрушительным лесным пожарам на юге Франции задержаны почти 380 человек, в том числе 142 подростка.

    Около 380 подозреваемых оказались в руках правосудия из-за лесных пожаров в южных регионах страны, передает РИА «Новости».

    Изначально глава министерства внутренних дел Лоран Нуньес заявлял о поимке 308 злоумышленников.

    «В связи с пожарами были задержаны 375 человек, среди которых 142 несовершеннолетних», – отмечается в материале телеканала BFMTV. Известно, что 36 фигурантов уже получили приговоры или отправлены под предварительный арест до начала судебных разбирательств.

    Европейские государства сейчас сталкиваются с аномальной жарой. Наибольший урон стихия нанесла Испании, Португалии, Италии, Греции и самой Франции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что республика переживает рекордное количество природных возгораний со времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в поджогах лесов.

    Из-за крупного природного пожара в Восточных Пиренеях власти эвакуировали около 10 тыс. человек.

    Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.

    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    2 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Во Франции загорелось крупное предприятие с опасными химическими веществами

    Tекст: Ольга Иванова

    Огонь охватил складское помещение площадью 500 квадратных метров на территории промышленной зоны коммуны Гандранж во Франции, где хранятся потенциально угрожающие здоровью материалы.

    Возгорание зафиксировано в воскресенье на промышленном объекте компании Safe в департаменте Мозель, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную префектуру. Местным жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома до особых распоряжений.

    «В воскресенье, 2 августа 2026 года, на объекте предприятия Safe, расположенного в промышленной зоне Гандранж, произошел пожар. Пожар охватил склад площадью 500 квадратных метров. Объект имеет классификацию Seveso», – говорится в заявлении префектуры.

    Европейская классификация Seveso применяется к предприятиям, где находятся опасные для человека вещества. Данная система получила свое название в честь итальянского города Севезо, где в 1976 году случилась масштабная катастрофа на химическом заводе.

    Власти призывают население близлежащих населенных пунктов оставаться в закрытых помещениях. Общая численность жителей, которых затрагивают данные ограничения, составляет около 30 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля масштабный лесной пожар во Франции спровоцировал детонацию старых артиллерийских снарядов.

    Несколькими днями ранее огонь в регионе Жиронда охватил огромные территории вблизи города Бордо.

    В сентябре 2024 года сильное возгорание произошло на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург.

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    1 августа 2026, 19:43 • Новости дня
    Моор заявил о подтоплении около 30 сел и деревень в Тюменском округе

    Tекст: Вера Басилая

    В Тюменском округе из-за разлива двух рек в зоне масштабного паводка оказались почти 30 сел и деревень, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор сообщил в «Макс» о сложной ситуации с паводком в регионе сразу на двух реках – Туре и Пышме. По его словам, от воды пострадали 29 населенных пунктов.

    «И если на Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает – около 20 сантиметров в сутки», – заявил глава региона.

    В пострадавших районах вода добралась до жилых домов и приусадебных участков. Специалисты экстренных служб укрепляют земляные валы и закрывают низины, чтобы сдержать стихию. По прогнозам, уровень воды продолжит расти еще два-три дня.

    В конце июля губернатор Тюменской области ввел режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе.

    В мае прошлого года власти расширили зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Месяцем ранее глава региона подписал постановление о режиме ЧС в пяти населенных пунктах.

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    1 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Пожары во Франции подобрались к скандальной винодельне Питта и Джоли

    Пожары во Франции приблизились к оспариваемой актерами Питтом и Джоли винодельне

    Tекст: Мария Иванова

    Бушующее на юго-востоке европейской страны пламя рискует уничтожить поместье Chateau Miraval, из-за которого бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли ведут долгие судебные разбирательства.

    Огонь вплотную подошел к территории элитного хозяйства на юго-востоке Франции, передает РИА «Новости».

    Местные спасательные службы бросили все силы на защиту дорогостоящего имущества голливудских звезд.

    «Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество», – отмечает портал TMZ.

    Конфликт вокруг поместья обострился в ноябре 2022 года. Тогда Брэд Питт обратился в суд, обвинив бывшую жену в незаконной продаже своей доли третьему лицу без его ведома. Актеры приобрели эти виноградники еще находясь в браке.

    Знаменитости официально поженились в 2014 году, однако уже через два года объявили о расставании. Окончательно бракоразводный процесс завершился только в 2024 году после многолетних тяжб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Брэд Питт потребовал допроса бизнесмена Юрия Шефлера по делу о продаже доли в общей французской винодельне.

    В прошлом году американский актер предъявил бывшей супруге иск на 35 миллионов долларов из-за несогласованной сделки.

    В конце июля масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям более сотни сотрудников спасательных служб.

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    1 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тела восьми пропавших в Пакистане альпинистов

    Спасатели нашли тела восьми жертв схода лавины на горе Броуд-Пик

    Tекст: Мария Иванова

    На склонах Каракорума найдены погибшими восемь из десяти участников международной экспедиции, которых сошедшая лавина отбросила на километр вниз.

    В базовом лагере подтвердили обнаружение восьми из десяти пропавших спортсменов, передает ТАСС. Ранее спасателям удалось найти четырех погибших участников восхождения на вершину Броуд-Пик. Судьба еще двух членов группы остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

    Международная команда, включавшая представителей Непала, Пакистана, США, Омана и Китая, начала подъем в среду. Экспедицией руководил известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019 году установил рекорд скорости покорения всех 14 высочайших вершин планеты.

    Трагедия произошла в четверг около полудня по местному времени, когда на склоне сошла мощная лавина и связь с альпинистами прервалась. Показания датчиков GPS зафиксировали падение людей на один километр вниз. К спасательной операции привлекли два вертолета пакистанской армейской авиации.

    Гора Броуд-Пик высотой 8051 метр располагается в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Данная вершина является 12-й по высоте в мире и считается одной из самых трудных для покорения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десять альпинистов пропали в горах Пакистана после схода крупной лавины. Позже поисковые отряды нашли тела четырех участников этой международной экспедиции.

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    1 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Непальский альпинист-рекордсмен Пурджа погиб под лавиной в Пакистане

    Покоривший все восьмитысячники альпинист Пурджа из Непала погиб при сходе лавины

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительной стихии на пакистанской горе Броуд-Пик стали 43-летний покоритель всех высочайших вершин планеты Нирмал Пурджа и девять участников его экспедиции.

    Известный покоритель горных вершин оказался в числе десяти человек, накрытых снежной массой, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в четверг на территории Пакистана на высоте около 6600 метров. Группа считалась пропавшей без вести, однако в субботу спасатели обнаружили тела погибших.

    «С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили», – сообщило агентство Elite Exped.

    Спортсмен получил мировую известность в 2019 году, когда всего за шесть месяцев смог взойти на все 14 существующих восьмитысячников. Позже он выпустил книгу «За гранью возможного» и снялся в популярном документальном фильме стримингового сервиса Netflix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многонациональная группа из десяти человек пропала во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик из-за крупной лавины. Позже поисковые отряды наткнулись на четырех погибших участников этой международной экспедиции.

    На следующий день спасатели обнаружили тела восьми жертв стихии на склонах Каракорума.

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    1 августа 2026, 16:32 • Новости дня
    Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгенской зоны

    Париж отверг возможность приостановки членства Испании в Шенгене из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Французские власти категорически отвергли идею исключения Мадрида из единого визового пространства на фоне беспрецедентного наплыва десятков тысяч нелегальных переселенцев в Сеуту.

    Руководство французского силового ведомства не рассматривает вариант исключения соседнего государства из безвизового соглашения, передает РИА «Новости».

    «Испания не должна выходить из Шенгенской зоны, об этом абсолютно не идет речи», – подчеркнул министр внутренних дел Франции Нуньес в ходе пресс-конференции. Он также отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества.

    Накануне власти ряда европейских стран призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. С соответствующей инициативой выступили представители Италии, Чехии, Финляндии и Дании. Причиной стал серьезный миграционный кризис в городе-анклаве Сеута.

    В последние дни испанская территория столкнулась с массовым наплывом выходцев из Марокко. По оценкам местных властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил о невозможности односторонней приостановки участия Испании в Шенгенской зоне.

    Французские власти из-за обострения миграционного кризиса в Сеуте ужесточили проверки на границе с соседним государством.

    Испанское правительство для предотвращения проникновения нелегалов приступило к монтажу специальных сдерживающих барьеров на морском пирсе.

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    1 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 36 человек

    Число погибших при землетрясении в японском Кумамото возросло до 36 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии выросло до 36, еще 136 человек пострадали, свидетельствуют сводные данные властей и спасательных служб префектуры.

    Число жертв разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото увеличилось до 36, еще 136 человек получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС. Сводные данные предоставили спасательные службы и местные власти.

    Стихийное бедствие привело к масштабным отключениям: около 50 тыс. домов лишились электричества, однако к субботе энергоснабжение удалось полностью восстановить. При этом более 70 тыс. домохозяйств продолжают испытывать перебои с подачей воды. Не менее девяти тысяч местных жителей вынуждены оставаться во временных эвакуационных центрах.

    Подземные толчки магнитудой 7,1, зафиксированные 28 июля, стали одними из самых сильных в стране за последние годы. В устранении последствий стихии задействованы профильные ведомства, спасатели и около 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля на японском острове Кюсю зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    На следующий день генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил о 13 погибших.

    Позже количество жертв разрушительных подземных толчков достигло 30 человек.

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    3 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Рекордная жара и пожары нанесли Европе ущерб в 3 млрд евро

    Экономический ущерб от лесных пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные лесные пожары из-за экстремальных температур уничтожили почти полмиллиона гектаров территорий, нанеся тяжелый удар по экономике пяти европейских государств.

    Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий в 2026 году составили более трех млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Журналисты британского издания провели собственный анализ текущей климатической ситуации.

    «Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в три млрд евро», – говорится в публикации. Всего за два месяца сгорело около 0,5 млн гектаров земли. Основные убытки пришлись на пять государств еврозоны.

    Окончательный объем экономических потерь пока неизвестен. Специалисты продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный туристической отрасли, сельскому хозяйству и объектам частной недвижимости.

    Сейчас регион переживает один из самых экстремальных климатических периодов за последние годы. Сильнее всего стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, республика столкнулась с рекордным количеством природных возгораний со времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара в Испании спровоцировала гибель более 3,8 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям 126 сотрудников спасательных служб.

    Более ста городов и округов Германии ограничили использование воды из-за сильной засухи.

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    3 августа 2026, 07:51 • Новости дня
    Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вулкан Крашенинникова в Камчатском крае, не проявлявший активность 500 лет, продолжает извергаться вот уже 12 месяцев, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

    Историческое извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, начавшееся 3 августа 2025 года, длится ровно год, указали в заповеднике, передает РИА «Новости».

    «Рано утром 3 августа вулкан, который молчал около полутысячи лет, разбудил грохотом при выбросе столба пепла и газа на высоту шесть километров сотрудников заповедника», – говорится в сообщении заповедника.

    В момент пробуждения исполина ученые и инспекторы находились в его кальдере, проводя исследования. Им пришлось экстренно эвакуироваться и передать информацию вулканологам. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН установили точное время начала извержения по спутниковым снимкам.

    Первая термальная аномалия и пепловое облако высотой до трех километров над уровнем моря были зафиксированы вечером 2 августа по всемирному времени.

    Сейчас сотрудники заповедника продолжают наблюдение за вулканом. Для авиации установлен желтый код опасности, так как аэрозольные шлейфы могут угрожать местным воздушным судам.

    В августе прошлого года на Камчатке началось первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. В октябре исполин выбросил столб пепла на высоту три с половиной километра.

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    3 августа 2026, 09:01 • Новости дня
    В Тюмени снизился уровень воды в реке Туре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Паводковая ситуация в Тюмени начала стабилизироваться, гидропосты зафиксировали первое падение уровня водоема на один сантиметр, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    «Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. Сегодня гидропост показывает 895 см», – заявил глава региона в Max.

    На реке Тавде паводковая волна уже миновала село Нижняя Тавда. Сейчас уровень воды там достиг отметки 945 см, однако опасных значений пока не зафиксировано. При этом на реке Пышме у села Богандинского вода поднялась на 11 см, достигнув 610 см, но вскоре рост должен прекратиться.

    Из-за обильных осадков в Тюмени и прилегающем округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления остаются 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка.

    Спасатели эвакуировали 53 человека, включая девять детей, из которых 38 размещены во временных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе.

    Из-за разлива рек Туры и Пышмы в зоне масштабного паводка оказались почти 30 населенных пунктов.

    Спасатели эвакуировали десятки местных жителей из затопленного села Богандинского.

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    3 августа 2026, 10:20 • Новости дня
    Число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек

    Разрушительные наводнения в Индии унесли жизни 85 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным наводнениям, жертвами которых стали уже 85 человек, а пострадали свыше 135 тыс. жителей.

    Число погибших в результате сильных наводнений на северо-востоке Индии достигло 85 человек, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие обрушилось на штат Ассам из-за аномальных муссонных ливней.

    В конце июля главный министр штата Химанта Бисва Сарма заявил, что количество осадков превысило норму на 436%. Это привело к затоплению деревень, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами. Для помощи населению власти развернули более 140 лагерей временного размещения.

    «Согласно официальной информации, в пяти округах в настоящее время пострадавшими числятся около 135 тысяч человек, в то же время еще три человека погибли, и общее число жертв наводнения этого года достигло 85», – сообщает местная газета Deccan Herald.

    Наибольший урон стихия нанесла округу Сибсагар, где зафиксированы три новые смерти. В этом регионе пострадали более 55 тыс. человек, вода затопила 335 населенных пунктов и повредила 15,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце наводнения на севере и востоке Индии унесли жизни 16 местных жителей.

    В мае жертвами сильной бури в индийском штате Уттар-Прадеш стали по меньшей мере 56 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству республики в связи с этим масштабным стихийным бедствием.

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