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В Японии из-за землетрясения погибли 13 человек
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю привело к гибели 13 человек, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
«По состоянию на 08.30 (2.30 мск) подтверждена гибель 13 человек, причина смерти которых расследуется как последствия землетрясения. Семь человек тяжело ранены, 29 человек получили легкие травмы», – заявил Кихара, передает ТАСС.
В больницах региона находятся десятки раненых, более 9 тыс. жителей были вынуждены переместиться в пункты временного размещения.
Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре. Около 36,9 тыс. домовладений остались без электроснабжения, 84 тыс. – без водопровода, а 9,5 тыс. абонентов лишены газа. В префектуре Кумамото, на которую пришелся главный удар, зафиксированы перебои со связью. К ликвидации последствий привлечены порядка 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны.
Это землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых сильных в Японии за последние годы. По национальной шкале интенсивности, оценивающей силу толчков на поверхности, сейсмическое событие достигло максимальных семи баллов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.
Менее чем через час в этом же районе сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.
Из-за сильного удара стихии в префектуре Кумамото частично обрушился крупный коммерческий комплекс.