Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно
Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал изменение тональности заявлений украинской стороны после атаки на иранское судно.
«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.
Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.