Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно

Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно

Tекст: Антон Антонов

«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.

Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.