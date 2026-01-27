  • Новость часаЭксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Умер Борис Игнатьев
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    США заявили о «масштабных чистках» в высшем военном руководстве Китая
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    50 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    3 комментария
    27 января 2026, 14:39

    Стало известно о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишут украинские СМИ.

    Этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в Вильнюс, где он встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    Отмечается, что ранее украинская сторона избегала публичных контактов с Тихановской, однако именно Киев выступил инициатором нынешней встречи.

    Официальный комментарий от белорусских властей по поводу возможных расследований отсутствует.

    Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    26 января 2026, 20:25
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 23:16
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 09:43
    Российские войска освободили Купянск-Узловой

    Российские войска освободили Купянск-Узловой
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», – заявил Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    Он пояснил, что сейчас проходят бои за населенные пункты Ковшаровка и Глушковка.

    В середине января Герасимов сообщал, что ВС Росси завершают освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    Комментарии (12)
    26 января 2026, 20:02
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 02:35
    Энергетическая инфраструктура Харькова получила серьезные повреждения
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После серии взрывов в Харькове энергетическая инфраструктура города оказалась серьезно повреждена, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

    «Есть достаточно серьезные повреждения», – приводит слова Синегубова ТАСС.

    После серии взрывов в понедельник город оказался частично обесточен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением, а также работой электротранспорта.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 11:41
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от умеренно оппозиционной партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили связал решение Украины вернуть посла в Тбилиси с провалом попыток заставить Грузию открыть «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У них (на Украине) были ожидания, что Грузия откроет «второй фронт», добиться от нас этого не смогли и, вероятно, решили перезагрузить отношения», – заявил парламентарий.

    По его словам, Грузия все это время оставалась «в формате партнерства и дружбы» с Украиной.

    «Зачем вообще надо было отзывать посла из Грузии? Напомню, что посол Грузии оставался в Киеве в самые тяжелые моменты» после начала СВО», – указал Гурам Мачарашвили.

    «(Киевскому лидеру Владимиру) Зеленскому просто не нравилась правда, которую он слышал из Грузии. Давно надо было возвращать посла», – сказал депутат.

    В свою очередь, грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил в соцсетях, что «в Тбилиси никто так не наивен, чтобы думать, что Зеленский этим шагом исчерпал политический конфликт, так бесстыдно начатый украинским официозом».

    Вскоре после начала СВО Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Накануне украинский лидер подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    В 2023 году Зеленский вынудил грузинского посла Георгия Закарашвили покинуть Киев, заявив, что Тбилиси «убивает гражданина Украины» – экс-президента Михаила Саакашвили, арестованного за ряд преступлений.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    Председатель парламента напомнил, что «Грузия с первого дня войны привержена поддержке народа Украины».

    «Это происходит несмотря на вражескую политику властей Украины против народа Грузии», – сказал он.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    Грузия не ввела прямые санкции против России и не открыла «второй фронт», однако поддержала все международные заявление и решения в пользу Украины.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 11:12
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы привлекли двух братьев и их сестру к подготовке диверсии на железнодорожных путях в Свердловской области, следует из видео ФСБ.

    Агенты украинских спецслужб склонили к преступной деятельности целую семью, следует из распространенных кадров ФСБ, передает РИА «Новости».

    Из материалов дела стало известно, что родственники готовили атаку на транспортный объект.

    На видеозаписи девушка призналась в работе на противника. «В сентябре 2025 года я установила контакт с военнослужащим ВСУ от администраторов чата от имени Элизабет», – сказала она.

    Позднее с подозреваемой связались администратор Валерий и украинский военный Сергей. Фигурантка предложила своим братьям выполнить задание кураторов, на что мужчины ответили согласием.

    В ходе сеанса связи организаторы потребовали присутствия Алексея и Артема. Задержанным поручили сфотографировать релейные шкафы по переданным координатам.

    Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали троих человек по обвинению в попытке поджога железнодорожного объекта по заданию спецслужб Украины.

    Комментарии (9)
    27 января 2026, 09:05
    Белый дом опроверг данные о территориальном условии США по гарантиям Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США отвергает сообщение газеты Financial Times о том, что Вашингтон якобы требует территориальных уступок от Киева в обмен на гарантии безопасности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Белый дом опроверг информацию о том, что США ставили Киеву условие отказаться от претензий на территории в обмен на гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли заявила, что единственная роль США состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки.

    «Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, – заявила Келли.

    Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не выдвигали подобных требований и не требуют от Киева территориальных уступок. По её словам, США продолжают поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение соглашения между Россией и Украиной.

    Газета также приводит слова источника, знакомого с позицией Вашингтона. По его словам, США не оказывают давления на Украину по территориальному вопросу, а предоставление гарантий безопасности зависит от позиций обеих сторон – Украины и России.

    Вашингтон поставил Киеву условие о предоставлении гарантий безопасности только при согласии на сделку с отказом от территорий.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без решения территориального вопроса.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 23:58
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 08:28
    США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон поставил Киеву условие, согласно которому предоставление гарантий безопасности возможно только после согласия на сделку с отказом от территорий, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, США согласны предоставить Украине гарантии безопасности только при условии, что Киев сначала согласится на мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что это мнение было озвучено администрацией президента США Дональда Трампа в ходе обсуждений с украинской стороной.

    В публикации Financial Times отмечается, что речь идет о сделке, которая подразумевает отказ Киева от претензий на определенные территории. Восемь собеседников, знакомых с ходом переговоров, подтвердили, что Вашингтон четко обозначил свою позицию по вопросу гарантий безопасности.

    Американские чиновники отметили, что гарантии безопасности со стороны США имеют больший эффект для Украины, чем аналогичные инициативы европейских стран.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без решения территориального вопроса.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 22:15
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 22:57
    Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Франция выступила против предложения приобрести у Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным британской газеты The Daily Telegraph, Париж настаивает, что приоритет при закупке вооружений для Киева должен отдаваться компаниям из Евросоюза. В то же время коалиция из десятка европейских стран, включая Польшу, Румынию, Чехию и Нидерланды, поддерживает упрощение для Украины правил использования этого «военного кредита», чтобы позволить покупать вооружение у Великобритании.

    Один из европейских дипломатов назвал Францию «очевидным оппонентом» подобных предложений. Британские дипломаты ведут переговоры с ЕС, однако им советуют активнее взаимодействовать с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция обладает значительным влиянием в профильных комитетах.

    Согласно оценкам украинских военных, их потребности в вооружении, произведённом вне ЕС, составляют до 24 млрд евро. Среди нужд называются комплексы Patriot и ракеты PAC-3 американского производства, а также дальнобойные ракеты, которые страны Евросоюза, по мнению издания, вряд ли смогут предоставить Украине. В этой связи коалиция европейских стран считает, что Британия могла бы передать Киеву свои Storm Shadow.

    Ранее, в январе, Politico сообщал о разногласиях в Евросоюзе по вопросу закупок оружия для Украины. Германия и Нидерланды выступают за возможность тратить часть суммы на покупку американских вооружений, а Франция продолжает настаивать на приоритете европейских производителей.

    Французская компания EOS Technologie передала на Украину несколько ударных беспилотников с дальностью полета до 500 км.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо получить вооружение, сопоставимое с российским «Орешником», который недавно был использован по целям на Украине.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:04
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа за пять часов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что атаки произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период было уничтожено семь беспилотников над Белгородской областью и три над Крымом.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Россией.

    В ЛНР зафиксировали не менее десяти ударов украинских беспилотников по энергообъектам. Одна из атак повредила школу в поселке Юбилейное.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:22
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новояковлевку в Запорожской области. Кроме того за последние сутки была завершена зачистка от противника Купянска-Узлового в Харьковской области

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад с горючим.

    Также в результате активного наступления подразделений группировки «Запад» освобожден Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии возле Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сенькови Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ржаного, Садков, Сосновки и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Зыбино, Пролетарским и Чугуновкой, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии под Белицким, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецким ДНР  и Новоподгородним Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих и восемь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 15:35
    СК сообщил о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные следователи задокументировали многочисленные случаи жестокого обращения с российскими военнопленными, включая операции без наркоза, проводимые украинскими врачами, сообщил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.

    Военные следователи собрали доказательства массовых пыток российских военнопленных, включая случаи, когда украинские врачи намеренно проводили операции без наркоза, сообщает ТАСС. Об этом заявил Сергей Мазур, следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу, выступая на Международных Рождественских чтениях.

    По его словам, зафиксированы свидетельства применения электротока, отсечения и сверления конечностей, травли собаками, а также пыток утоплением. «Подобно нацистам, проводившим опыты над узниками концлагерей, украинские врачи, дававшие клятву Гиппократа, калечили российских военнослужащих, намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза», – сообщил Мазур.

    Он также отметил, что лично видел тела российских военнопленных со следами пыток. По его словам, ему неоднократно приходилось сталкиваться с подобными случаями при осмотре трупов российских военнослужащих.

    В завершение Мазур напомнил, что российские суды уже вынесли обвинительные приговоры более чем тысяче украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных на Украине в декабре 2025 года.


    Комментарии (0)
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    Роскосмос: «Ангару-1.2М» запустят после 2035 года
    Стало известно о выводе российских войск из базы на северо-востоке Сирии
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    Во Франции одобрили законопроект о запрете соцсетей детям младше 15 лет
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

