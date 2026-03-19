ФСБ и СК в Херсонской области задержали готовивших теракт агентов Киева

ФСБ и СК пресекли деятельность преступной группы, в нее входили граждане России и Украины, действовавшие в интересах киевского режима, указали в ЦОС, предает РИА «Новости».

Всего задержано пять человек, они готовили атаку на местного чиновника.

Оперативники провели обыски и обнаружили у фигурантов арсенал оружия и спецсредства. Среди изъятого оказались взрывчатые вещества иностранного производства и компоненты для создания бомб. Также силовики нашли средства связи и восемь автоматов Калашникова.

В октябре ФСБ задержала в Херсонской области двух граждан Украины за подготовку терактов. В июне в этом регионе россиянин планировал подорвать автомобиль чиновника.