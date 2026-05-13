Ермак заявил, что не устраивал истерику Зеленскому при увольнении

Бывший глава офиса Зеленского Ермак опроверг слухи об истерике при увольнении

Tекст: Вера Басилая

Экс-руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг слухи об эмоциональном разговоре с президентом при увольнении, передает РИА «Новости». Ранее украинские СМИ сообщали, что политик якобы устроил скандал в ответ на просьбу написать заявление об отставке.

«Я видел это в прессе. У нас был совершенно нормальный разговор, когда я принес заявление», – подчеркнул Ермак в видеообращении. Он также прокомментировал информацию о своем возможном намерении мобилизоваться после ухода с поста.

Политик уточнил, что не делал официальных заявлений о мобилизации, а слухи возникли из его личной переписки с журналисткой New York Post.

Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Ведомство намерено требовать его ареста с возможностью залога в 4,1 млн долларов.

