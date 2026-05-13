Российский турист найден мертвым в турецком отеле
Генконсульство РФ подтвердило смерть российского туриста в отеле Аланьи
В турецкой Аланье обнаружили мертвым 44-летнего российского туриста, который долгое время не выходил из своего гостиничного номера, факт смерти гражданина РФ подтвердили в генконсульстве.
Российские дипломаты подтвердили кончину гражданина РФ в одной из гостиниц Аланьи, передает . В генеральном консульстве России в Анталье уточнили ТАСС, что тело 44-летнего мужчины обнаружили в его номере.
«По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист, 1982 года рождения, был найден в номере одного из отелей без признаков жизни», – рассказали в дипмиссии.
На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция. Точные причины случившегося станут известны после завершения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы. Сейчас оформляются документы для отправки тела на родину.
Ранее агентство DHA сообщало, что погибшим оказался Федор Зарослов. Утром сотрудники отеля обратили внимание на его долгое отсутствие и вызвали жандармерию. После осмотра номера тело доставили в морг для вскрытия.
Ранее также в одном из отелей турецкой Аланьи скончался отдыхавший с семьей 68-летний гражданин России. До этого в Турции после падения со скалы с парапланом погиб другой россиянин. А в октябре в отеле той же Аланьи умер еще один турист из России в возрасте 57 лет.