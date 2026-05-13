    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 21:16 • Новости дня

    Российский турист найден мертвым в турецком отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В турецкой Аланье обнаружили мертвым 44-летнего российского туриста, который долгое время не выходил из своего гостиничного номера, факт смерти гражданина РФ подтвердили в генконсульстве.

    Российские дипломаты подтвердили кончину гражданина РФ в одной из гостиниц Аланьи, передает . В генеральном консульстве России в Анталье уточнили ТАСС, что тело 44-летнего мужчины обнаружили в его номере.

    «По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист, 1982 года рождения, был найден в номере одного из отелей без признаков жизни», – рассказали в дипмиссии.

    На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция. Точные причины случившегося станут известны после завершения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы. Сейчас оформляются документы для отправки тела на родину.

    Ранее агентство DHA сообщало, что погибшим оказался Федор Зарослов. Утром сотрудники отеля обратили внимание на его долгое отсутствие и вызвали жандармерию. После осмотра номера тело доставили в морг для вскрытия.

    Ранее также в одном из отелей турецкой Аланьи скончался отдыхавший с семьей 68-летний гражданин России. До этого в Турции после падения со скалы с парапланом погиб другой россиянин. А в октябре в отеле той же Аланьи умер еще один турист из России в возрасте 57 лет.

    11 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Россия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами

    Власти анонсировали скорую отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

    @ Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти активно обсуждают взаимную отмену туристических ограничений с тремя новыми государствами, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

    «На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии)», – подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

    Представители министерства добавили, что в настоящее время детально прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для путешественников в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали введение безвизового режима с Малайзией. Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал облегчение визовых требований для граждан Кувейта.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    @ Rainer F. Steussloff/Intro/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    11 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Кипрский суд одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инстанция в Ларнаке постановила передать американским властям гражданина России Серажудина Актулаева, арестованного на острове в прошлом году.

    Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос об экстрадиции в Соединенные Штаты россиянина Серажудина Актулаева, передает ТАСС. Судья зачитывала постановление объемом 54 страницы почти час.

    «Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США», – говорится в документе.

    Мужчина прибыл на Кипр около года назад на семейное торжество и был задержан в аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года по запросу американской стороны. Сам Актулаев отрицает вину и утверждает, что не знает о сути предъявленных ему обвинений.

    Сейчас россиянин находится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники посольства России оказывают ему консульскую поддержку и помогают поддерживать связь с родственниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Кипра арестовала Серажудина Актулаева в аэропорту Ларнаки по запросу Соединенных Штатов. Российские дипломаты обеспечили задержанному гражданину всю необходимую консульскую поддержку. Ранее апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова.

    12 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Таиланда пересматривает правила, планируя ограничить безвизовое пребывание иностранных граждан новым сроком в 30 дней вместо прежних 60, пишут местные СМИ.

     Министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу заявил: «Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях».

    Согласно действующим правилам, граждане ряда стран могут находиться в стране без визы до 60 дней. После вступления изменений в силу максимальный разрешённый срок пребывания без визы составит 30 дней.

    Такая мера, по мнению властей Таиланда, поможет усилить контроль за миграционными потоками и ограничить нелегальную трудовую деятельность, при этом туристическая привлекательность королевства должна сохраниться. Ожидается, что нововведения помогут более эффективно отслеживать цели въезда иностранцев.

    О том, что правительство Таиланда рассматривает возможность уменьшения срока безвизового пребывания для иностранцев, чтобы усилить контроль за гостями страны, сообщалось еще в апреле 2025 года. До этого российским туристам сократили срок безвизового пребывания в Таиланде до 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число депортированных из Таиланда россиян в 2025 году выросло до 100 человек на фоне ужесточения миграционного контроля.

    12 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Россиянин получил 19 лет за убийство в Болгарии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгарский суд вынес приговор гражданину России, которого признали виновным в убийстве у отеля на курорте в июне 2023 года, мужчина отправится за решетку на 19 лет, сообщили в суде.

    Областной суд города Варна в Болгарии признал 44-летнего россиянина виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Преступление произошло 8 июня 2023 года в курортном комплексе Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый произвел восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии, который позже скончался в больнице от полученных ранений, пишет ТАСС.

    Гражданин России был задержан в Германии в 2024 году и экстрадирован на территорию Болгарии для судебного разбирательства. В сообщении суда подчеркивается, что преступление было совершено публично, в дневное время, что создало угрозу для окружающих людей.

    Вынесенный приговор предусматривает строгий режим отбывания наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего на общую сумму более 400 тысяч евро. Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Софии отменил приговор Герману Костину, ранее получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России.

    Позже апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина России Сергея Зоненко, подозреваемого в промышленном шпионаже.

    А в сентябре 2025 года в аэропорту Софии задержали 48-летнего российского гражданина Игоря Гречушкина по обвинению в причастности к взрыву в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам. В марте Гречушкин был освобожден и сейчас находится на Кипре с семьей.

    12 мая 2026, 02:50 • Новости дня
    Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса у летучих мышей в Таиланде

    Tекст: Катерина Туманова

    Появление нового варианта коронавируса у летучих мышей в азиатском королевстве не является поводом для ограничения въезда путешественников, считает академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи. В этом ничего удивительного нет, потому что мы знаем о 40 штаммах, но на самом деле их гораздо больше. Будем считать, что еще один добавился», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко уточнил, что крайне важно определить конкретный вид летучих мышей, ставших переносчиками. По его мнению, оснований не пускать людей в страну сейчас нет, но гражданам следует отказаться от излишней беспечности в вопросах сохранения здоровья.

    Напомним, департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сообщил об обнаружении инфекции у животных, при этом случаев передачи заболевания человеку зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геновариант коронавируса XFG (Stratus) преобладает в России последние три месяца. Роспотребнадзор сообщил о снижении заражений COVID-19 в России. ВОЗ исключила повтор пандемии COVID-19 с хантавирусом.

    13 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Финляндии муж зарезал жену из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

    Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

    По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

    Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

    Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.

    12 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    К берегам Антальи прибило наркотики почти на миллион долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники береговой охраны обнаружили на пляже турецкого района Кешефли подозрительные водонепроницаемые упаковки, внутри которых находилось 40 килограммов запрещенных веществ.

    Партию наркотиков рыночной стоимостью около 40 млн лир (около 900 тыс. долларов) прибило к берегам турецкой провинции Анталья, передает РИА «Новости».

    Находку на побережье района Кешефли сделали сотрудники береговой охраны Турции.

    «По итогам проверок и взвешивания установлено, что речь идет о 40 килограммах марихуаны в водонепроницаемых упаковках. Эксперты сообщили, что рыночная стоимость партии составляет порядка 40 млн лир», – процитировало агентство местное издание IHA.

    Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. Специалистам предстоит выяснить маршрут, по которому нелегальный груз попал на средиземноморское побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на два городских пляжа в Гонконге вынесло брикеты с кокаином.

     Российские таможенники в этом году пресекли ввоз крупной партии запрещенных веществ из Латинской Америки.

    13 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Берн собрался ограничить пребывание дипломатов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцария рассматривает возможность ограничить пребывание российских дипломатов сроком в пять лет, заявил дипломатический источник.

    Власти конфедерации могут присоединиться к инициативе по сокращению сроков работы представителей России, передает РИА «Новости». Подобные меры уже активно применяются в рамках визовых ограничений.

    «Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают», – сообщил собеседник агентства.

    По информации источника, после истечения пятилетнего периода сотруднику запретят трудиться в европейских странах. Подобный случай уже произошел несколько месяцев назад: одному из российских представителей отказали в продлении документов и дали месяц на возвращение домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция уведомила российское посольство о новых правилах пересечения границ Шенгенской зоны для дипломатов.

    Ранее Евросоюз согласовал очередные ограничения против сотрудников российских диппредставительств. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала ввести соразмерные меры против европейских посланников.

    13 мая 2026, 01:26 • Новости дня
    Посольство Саудовской Аравии предупредило россиян о визах для хаджа

    Tекст: Катерина Туманова

    Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией не распространили на хадж, вступившее в силу соглашение об отмене туристических виз требует от российских паломников, которые намерены отправиться к мусульманским святыням Мекки и Медины оформить специальные документы.

    Новые правила туристических поездок не касаются ежегодного паломничества, передает РИА «Новости». Для посещения святых мест по-прежнему необходимо получать разрешительные документы.

    «Соглашение с Россией о взаимном освобождении от визовых требований не распространяется на тех, кто прибывает для работы, учебы, получения вида на жительство или совершения хаджа, поскольку для этих целей требуются отдельные визы», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Представители посольства уточнили, что россияне вправе свободно посещать туристические объекты Саудовской Аравии без оформления дополнительных бумаг. В список доступных достопримечательностей вошли древний город Аль-Ула, столица первой саудовской династии Дирия, курорты Красного моря и футуристический проект Неом.

    Основные обряды хаджа пройдут в последнюю неделю мая. Взаимная отмена туристических виз между двумя странами начала действовать с 11 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия в 2025 году  сохранила квоту на паломничество российских мусульман в 2026 году на отметке 25 тысяч человек. Ранее министерство по делам хаджа Саудовской Аравии поблагодарило российских верующих за примерную организованность. Минтранс согласовал программу перевозки паломников на хадж в 2026 году.

    13 мая 2026, 07:39 • Новости дня
    Цены на летние авиабилеты на юг России резко подешевели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средняя стоимость авиабилетов в Сочи в начале июня 2026 года снизилась на 18,4%, в Минеральные Воды — на 37,7% по сравнению с началом мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «В Сочи средняя стоимость билета без багажа упала на 18,4%, а в Минеральные Воды – на 37,7%. Это значит, что лететь на юг в первый день лета оказалось в среднем значительно дешевле, чем в первых числах мая, когда многие планируют поездки только на праздники», – сообщили в АТОР.

    Для тарифов с багажом средняя цена снизилась на 5,5%, составив 13 424 рубля. Наиболее заметно подешевели вылеты из Калининграда, Минеральных Вод и Сочи. При этом перелеты из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска, напротив, подорожали. В столице рост составил 12-16%, а в Новосибирске достиг 29%.

    Эксперты ассоциации подчеркнули, что снижение цен вызывает двоякие чувства. С одной стороны, туристы могут сэкономить на отдыхе в начале лета. С другой стороны, это может свидетельствовать о падении интереса к перелетам на российские курорты и снижении покупательной способности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России назвала курорты Краснодарского и Ставропольского краев самыми популярными направлениями на майские праздники.

    Аналитики туристического рынка отметили падение продаж авиабилетов на кубанские курорты в летнем сезоне.

    Замминистра транспорта Владимир Потешкин сообщил о росте стоимости перелетов внутри страны.

    12 мая 2026, 06:04 • Новости дня
    Спасатели эвакуировали туристку с горы Крузенштерна на Сахалине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали туристку, у которой ухудшилось самочувствие, с подножия горы Крузенштерна. Женщину передали медикам в Южно-Сахалинске, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    Спасатели эвакуировали туристку с подножия горы Крузенштерна на Сахалине, передает ТАСС. Женщине, которая участвовала в походе, внезапно стало плохо, и она не смогла самостоятельно продолжить маршрут. Туристическая группа оперативно вызвала спасателей на помощь.

    По словам заместителя начальника поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области Николая Копылова, на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. «Специалисты чрезвычайного ведомства подняли женщину на борт и доставили в аэропорт города Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам», – сообщил Копылов.

    В операции по эвакуации участвовали шесть специалистов МЧС. В ведомстве уточнили, что тургруппа была официально зарегистрирована, что позволило быстро среагировать на экстренную ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса и доставили их врачам.

    В горах Сочи вертолет МЧС эвакуировал туристическую группу, застрявшую из-за непогоды.

    На вулкане Горелом на Камчатке сотрудники МЧС спасли женщину с травмой ноги и организовали ее эвакуацию.

    13 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Адвокат Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке экстрадиции из Турции

    Tекст: Катерина Туманова

    Экстрадиция из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей канала ТНВ россиянки Эльвиры Мадияровой приостановлен, так как юристы подали апелляцию на решение суда, заявил представляющий интересы россиянки адвокат Джандаш Гюрол.

    «Решение об экстрадиции не претворено в жизнь, оно приостановлено, так как мы опротестовали вердикт. Пока идет процесс рассмотрения претензии, моя подзащитная остается в тюрьме в тяжелых условиях», – сообщил адвокат РИА «Новости».

    Мадиярову задержали в феврале в аэропорту Стамбула, когда она возвращалась из Турецкой Республики Северного Кипра. В декабре 2025 года суд Турции постановил удовлетворить требование России об экстрадиции Мадияровой, обвиняемой в мошенничестве. Такой же вердикт был вынесен в мае 2025 года, а в ноябре Верховный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции.

    Гюрол заявил, что в полученных из России документах нет доказательств вины его подзащитной.

    «Мы опротестовали решение 11-го суда, так как считаем, что допущена серьезнейшая юридическая ошибка: суд ссылался в своем вердикте на соглашение об экстрадиции между Турцией и США, хотя следовало ориентироваться на соглашение об экстрадиции между Турцией и Россией. Решение теперь за Верховным кассационным судом. Думаю, что суд вновь примет решение в нашу пользу», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стамбульский суд постановил передать бывшую казанскую телеведущую Эльвиру Мадиярову России по делу о финансовой пирамиде. Сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико» депортировали в Россию из ОАЭ.

    12 мая 2026, 06:17 • Новости дня
    Спрос на отдых в Анапе на майские вырос на 10%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос среди российских туристов на туры в Анапу в период майских праздников вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».

    Спрос на туры в Анапу в период майских праздников увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости». В пресс-службе туроператора «Алеан» сообщили, что этому способствовали демократичные цены на размещение, проведение акций раннего бронирования и специальные предложения от отелей.

    По словам представителей компании, еще одним фактором привлекательности Анапы стали насыщенные анимационные программы и развитая инфраструктура гостиниц. В результате бронирования туров в Анапу на майские праздники оказались активнее, чем в Сочи: доля Анапы в общем объеме бронирований по Краснодарскому краю составила 46%, тогда как на Сочи пришлось 35%.

    Загруженность популярных отелей курорта на первые длинные выходные достигала почти 100%, а в среднем составляла около 70%. Ожидается, что аналогичные показатели сохранятся и на вторые майские выходные. В среднем продолжительность поездки составляет три-четыре дня, а стоимость проживания в трехзвездочном отеле «все включено» на три ночи для двоих составляет 20,9 тыс. рублей.

    Курорт востребован у семейных туристов, пар без детей и молодежи, отметили в туроператоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России назвала Анапу главным направлением для отдыха в Краснодарском крае на майские праздники.

    На этот город пришлось 46% всех бронирований по региону.

    В апреле спрос на посуточную аренду квартир на курорте вырос на 18,5%.

    13 мая 2026, 06:58 • Новости дня
    Спрос россиян на отели Румынии и Канады вырос вчетверо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос россиян на бронирование отелей в Румынии и Канаде на предстоящее лето вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также за год существенно выросла популярность поездок в Абхазию, Сербию и Китай, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

    «Согласно статистике, наиболее резкий скачок спроса на отели зафиксирован в Румынии – количество бронирований отелей на лето там увеличилось на 280%. Вторую строчку заняла Канада с показателем +275%, а на третьей Абхазия, интерес к объектам размещения в которой вырос на 95%», – рассказали в компании. Заметную положительную динамику также показали Сербия, Китай, Мальта, Турция, Черногория, Марокко и Кипр.

    Всплеск интереса к Румынии эксперты связывают с тем, что путешественники используют страну не только для отдыха, но и как доступную точку въезда в Европу. Канада привлекает природными достопримечательностями, а Абхазия – отсутствием виз и демократичными ценами. Рост популярности Китая объясняется расширением полетных программ и укреплением деловых связей.

    Сербия, Турция и Черногория продолжают привлекать туристов стабильным авиасообщением и понятными правилами въезда. При этом интерес к Черногории подогревается новостями о возможном вхождении страны в Шенгенскую зону. В то же время популярность Филиппин, Южно-Африканской Республики, Швейцарии, Испании и Италии заметно снизилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество бронирований поездок в Китай за год выросло более чем в два с половиной раза.

    Спрос россиян на перелеты в эту страну после отмены виз увеличился на 60 процентов.

    Обновленный аэропорт абхазского Сухума по итогам года обслужил более 120 тыс. пассажиров.

    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке

    На Украине обнародованы новые детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой. «Зеленый кардинал» не только согласовывал с ней кадровые назначения, но и пытался с помощью черной магии расправиться с политическими конкурентами. Как подобные деятели оказались у власти на Украине и о чем свидетельствует вся эта дьявольщина? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

