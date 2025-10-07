  • Новость часаКремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран ЕС о планируемых поездках, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

    Страны Евросоюза согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри сообщества. Теперь представители посольств России, работающие в столицах стран ЕС, должны заранее уведомлять власти государств, через которые планируют проезжать или куда намерены въезжать, по меньшей мере за сутки.

    В уведомлении необходимо указывать не только даты и пункты пересечения границ, но и подробные сведения об автотранспорте: марку, тип и номерной знак. Если поездка совершается на поезде, автобусе или самолете, потребуется сообщить данные о перевозчике и маршруте, передает ТАСС.

    Любая страна ЕС может отказать российскому дипломату во въезде или затребовать дополнительное разрешение, не поясняя причины. Новые меры стали частью разрабатываемого пакета антироссийских санкций, инициированного Чехией.

    Для согласования пакета потребовалась поддержка всех стран ЕС, последнее вето сняла Венгрия. Однако юридическое закрепление мер может быть отложено из-за спора по инициативе Австрии снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, в интересах банка Raiffeisen.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    Евросоюз планирует включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок российских дипломатов, сотрудников дипмиссий и их семей.

    В МИД России считают подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова принять симметричные меры.

    7 октября 2025, 09:07 • Новости дня
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможная смена власти и правительственные перестановки во Франции могут привести к системному ослаблению Евросоюза и осложнить согласование бюджета, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Политическая нестабильность во Франции может привести к «фатальному ослаблению» Евросоюза и осложнить положение в еврозоне, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico и европейских дипломатов.

    По словам одного из собеседников, «Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров».

    В Брюсселе считают, что позиции президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевают. Дипломаты отмечают, что частая смена министров финансов осложняет переговоры по бюджету Евросоюза. Особую обеспокоенность вызывает вероятность досрочных выборов во Франции, которые могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС до выборов 2027 года.

    Европейские эксперты подчеркивают, что политический кризис во Франции может негативно сказаться на совместных инициативах с Германией и Британией, включая проекты вроде «коалиции желающих». По мнению чиновников, нынешняя ситуация с безопасностью в Евросоюзе делает подобную неопределенность особенно опасной.

    В то же время французские чиновники, комментируя отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, подчеркивают, что несмотря на непростые обстоятельства, «в министерстве экономики страны все еще есть пилот в кабине». Они стараются сохранять спокойствие и уверяют, что контроль над ситуацией не утрачен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню ввергла Макрона в хаос.

    7 октября 2025, 04:00 • Новости дня
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская база МВД обновила информацию о розыске экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее заочно арестованного в Москве.

    Данные ведомственной базы МВД России, с которыми ознакомилось агентство РИА «Новости», свидетельствуют о переобъявлении в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, включенного в перечень террористов и экстремистов в России. В карточке по розыску указано: «Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен».

    В 2024 году суд Москвы заочно арестовал Арестовича за призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также распространение дезинформации об использовании Вооруженных сил России. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

    В начале октября 2023 года Арестович уже был объявлен в федеральный розыск в России. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявлял о согласии с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания, что вызвало широкий общественный резонанс.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. По итогам голосования большинство жителей поддержали вступление в состав России. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, власти России считают этот вопрос окончательно закрытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Арестовича. Басманный суд Москвы арестовал Арестовича заочно за публичные призывы к терроризму.

    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    6 октября 2025, 15:04 • Новости дня
    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Евробюрократия продолжает игнорировать очевидный радикализм грузинской оппозиции и ее сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петрэ Мамрадзе. Так он прокомментировал совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые призвали стороны в Грузии отказаться от насилия и осудили «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях.

    «В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – отметил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его словам, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам.

    «Компромиссы или уступки нанесут урон нашим национальным интересам. В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не видно», – сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, но подчеркнул, что «сейчас этого достаточно».

    «Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог. Аналитик считает, что благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию».

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    7 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении принципов Хельсинки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с критикой действий России на Украине на ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

    Власти Финляндии считают, что Россия нарушила каждый из десяти принципов Хельсинкского заключительного акта, пишет «Коммерсантъ».

    По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, действия России на Украине являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубым игнорированием норм, которые долгие годы обеспечивали мир в Европе. Она подчеркнула, что Россия принимала участие в разработке этих принципов пятьдесят лет назад.

    Варшавская конференция ОБСЕ по человеческому измерению, крупнейшее мероприятие в Европе по вопросам прав человека, проходит в Польше. На конференции страны-участники и представители гражданского общества обсуждают свободу слова, права меньшинств и основные свободы.

    Россия официально бойкотирует конференцию уже не первый год, на этот раз ссылаясь на нарушения процедур со стороны председательствующей Финляндии. В 2021 году Россию обвиняли в срыве мероприятия.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб признал отказ Европы учитывать интересы России по гарантиям Киеву.

    Польские власти аннулировали уже выданные визы минимум пятерым российским экспертам, приглашенным на конференцию ОБСЕ в Варшаву.

    В Министерстве иностранных дел России такие действия назвали деструктивными и некомпетентными.

    7 октября 2025, 07:48 • Новости дня
    Глава ЕЦБ указала на риски использования замороженных российских активов
    Глава ЕЦБ указала на риски использования замороженных российских активов
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на необходимость согласования решений по российским активам между всеми владельцами и соблюдения международного права.

    Заявление Кристин Лагард прозвучало на фоне обсуждения в Евросоюзе возможного использования замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Лагард отметила, что любое решение ЕС по этому вопросу должно быть согласовано всеми сторонами, которые владеют российскими активами. Она также подчеркнула, что подобные шаги обязаны соответствовать международному праву.

    Глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что спорные с юридической точки зрения действия могут подорвать доверие к евро. Кроме того, она опасается, что эти меры могут отпугнуть инвесторов и нанести ущерб финансовой стабильности еврозоны.

    «Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы то, что предлагается, соответствовало международному праву и учитывало финансовую стабильность», – заявила Лагард.

    Напомним, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    6 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Орбан призвал Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии резко осудил высказывания Владимира Зеленского, который заявил о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский Союз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина будет в Евросоюзе «с Орбаном или без», передает РИА «Новости».

    Орбан опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявление, в котором обвинил Зеленского в использовании «обычной тактики морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия».

    «Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет», – отметил Орбан.

    Премьер-министр Венгрии напомнил, что по результатам июньского референдума венгры проголосовали против членства Украины в ЕС. Также Орбан заявил, что медиа-кампания, которую ведет Киев против Будапешта, «вероятно, не лучший способ завести друзей».

    Ранее издание Politico сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить процедуру голосования в ЕС по открытию переговорных кластеров для Украины, чтобы обойти вето Венгрии на этом направлении.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферной зоны между ней и Россией.

    Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    6 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

    Серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.

    Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.

    Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

    Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.

    7 октября 2025, 00:44 • Новости дня
    Четверть россиян ощутили потерю времени из-за коротких видео

    Исследование показало, что 25% россиян пожаловались на пустоту после просмотра видеороликов

    Tекст: Денис Тельманов

    Просмотр коротких и абсурдных интернет-видео вызывает ощущение потери времени и пустоты у четверти пользователей, считают участники опроса Rambler&Co.

    Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co свидетельствуют, что 25% россиян после просмотра коротких видео в интернете жалуются на пустоту и потерю времени, передает РИА «Новости». При этом 46% опрошенных воспринимают такие ролики как обычное развлечение без последствий, а 24% отметили раздражение. Только 3% указали, что подобный контент помогает расслабиться, и 2% – что вдохновляет.

    Согласно итогам опроса, 15% смотрят несерьезные видео перед сном, 14% – в дороге, по 7% – на работе или в компании друзей, но более половины, а именно 57% признаются, что теряют контроль над временем и ресурсами из-за просмотра. Каждый день короткие видео смотрят 15%, еще 8% делают это несколько раз в неделю, четверть – случайно залипают при встрече с такими роликами в ленте. В то же время 28% заходят на такие видео редко, а 24% стараются избегать совсем.

    Главной причиной просмотра залипательных роликов стало желание быстро развлечься – об этом сообщили 18% участников. Еще 15% выбирают милые или абсурдные сюжеты для расслабления, 13% отвлекаются от рутины, 4% признали это вредной привычкой. Половина респондентов подчеркнула, что подобный контент не вызывает интереса. Среди альтернативных способов отдохнуть лидируют сериалы и фильмы (26%), полезные материалы (21%), книги (19%), прогулки и спорт (14%), музыка и подкасты (10%). Каждый десятый не видит замены просмотру коротких видео.

    Исследование проводилось на ресурсах Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года, в нем участвовали 161523 пользователя интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бурное развитие сайтов с виртуальными девушками на базе искусственного интеллекта стало одной из главных тем взрослой индустрии. Сервис TikTok частично возобновил работу в США через браузер, при этом мобильные приложения остаются недоступными. Аналитики VK Видео выявили, что зумеры чаще используют ускоренный просмотр видео, а старшие поколения предпочитают длинные ролики.

    7 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Жительницу Ленобласти задержали за попытку заказать убийство мужа

    В Ленинградской области женщину обвинили в приготовлении к заказному убийству супруга

    Tекст: Денис Тельманов

    Пятидесятишестилетняя жительница Ленинградской области передала деньги «киллеру» за убийство мужа, но была задержана в ходе оперативного эксперимента.

    Правоохранители задержали женщину в Ленинградской области, передает РИА «Новости». По данным следствия, подозреваемая решилась на преступление из-за личной неприязни к супругу и начала искать исполнителя убийства за денежное вознаграждение.

    Сотрудники ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области провели оперативный эксперимент с участием «киллера», которому женщина в городе Тосно передала аванс, предоставила сведения о муже и его образе жизни, а также потребовала предъявить фото «трупа» в качестве доказательства исполнения заказа.

    Встреча между женщиной и подставным исполнителем состоялась шестого октября, когда тот показал ей сфабрикованную фотографию. После этого подозреваемая была задержана сотрудниками полиции и следственного комитета. В отношении нее возбуждено уголовное дело за приготовление к покушению на убийство по найму.

    В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в следственных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемого в убийстве человека топором из-за спора о квартире в Москве поместили под стражу. Действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное из корыстных побуждений».

    Суд избрал арест для 36-летней женщины после конфликта в Мышкинском районе Ярославской области, где погиб 30-летний мужчина. Следствие установило, что женщина нанесла мужу около 36 ножевых ранений ночью 13 мая.

    В Туапсинском районе Краснодарского края арестовали исполнителя и заказчика убийства местного жителя. Убийство произошло 11 апреля возле бассейна, мужчину застрелили.

    7 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    FT: ЕС готов вмешаться в конфликт США и Италии из-за макарон

    FT: ЕС готов подать иск в ВТО против США из-за пошлин на итальянскую пасту

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз рассматривает возможность подачи иска против США во Всемирную торговую организацию в связи с планами Вашингтона повысить ввозные пошлины на макароны итальянских производителей, сообщает газета Financial Times (FT).

    По данным FT, Европейский союз рассматривает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против США из-за запланированного увеличения американских пошлин на макароны от крупнейших итальянских производителей, передает РИА «Новости».

    Поводом для рассмотрения вопроса послужило обращение премьер-министра Италии Джорджи Мелони в ЕК после появления планов США по введению новых тарифов. Еврокомиссия уже заявила о намерении провести совместное расследование с американской стороной и при необходимости вмешаться.

    По словам представителя ЕК Олофа Гилла, если меры США признают необоснованными, ЕС готов подать иск в ВТО. Хотя Вашингтон часто не исполняет вердикты этой организации, победа в споре позволит Брюсселю ввести ответные меры против американской продукции.

    Глава итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини назвал обвинения итальянских макаронных компаний в демпинге «неприемлемыми», и заявил, что это часть плана администрации Трампа по переносу производств в США. В ассоциации подчеркивают, что пошлины станут «смертельным ударом» для производителей пасты.

    США занимают первое место среди импортеров итальянских вин и продуктов питания, а введение ограничений может нанести ущерб экономике Италии. Американское Минторг предварительно признало обоснованным введение антидемпинговых пошлин против 13 итальянских компаний, в их числе Barilla, La Molisana и Pastificio Lucio Garofalo. Размер пошлин может достичь 92% и вступить в силу с января 2026 года.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и более 60 стран с 7 августа.

    Трамп заявил, что доходы от новых тарифов ежегодно превысят 1 трлн долларов и уже приносят результаты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эти пошлины отразятся на мировой экономике спустя несколько лет.

    7 октября 2025, 01:38 • Новости дня
    Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности эпидемии чикунгуньи из-за климата

    Tекст: Денис Тельманов

    В России угрозы массового распространения лихорадки чикунгунья нет, поскольку отсутствуют устойчивые популяции комаров-переносчиков и подходящие экологические условия.

    Риски распространения лихорадки чикунгунья на территории России отсутствуют, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре отметили, что в стране нет устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции, а климат и экология не способствуют их размножению и передаче вируса между людьми и насекомыми.

    В ведомстве подчеркнули, что единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако россиянам, отправляющимся в эндемичные регионы, рекомендуют соблюдать меры защиты.

    «На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Для выявления и реагирования на возможные случаи заболевания была разработана отечественная тест-система, проводится регулярный энтомологический мониторинг популяций комаров, их численности и степени инфицированности различными возбудителями.

    Роспотребнадзор напомнил, что лихорадка чикунгунья характерна для тропических регионов Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, а также отдельных стран Латинской Америки. Туристам, планирующим поездки в эти регионы, советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и применять средства защиты от насекомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной китайской провинции Гуандун уже вторую неделю подряд фиксируют более 3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья, а в Цзянмэне объявлен третий уровень реагирования. Высокая температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боли в суставах и мышцах, сыпь, отеки, тошнота и общая слабость могут быть признаками лихорадки чикунгунья. В России зарегистрировали второй случай завоза лихорадки чикунгунья, заболевший вернулся с Шри-Ланки вместе с семьей.

