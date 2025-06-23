Орбан призвал ЕС отменить запреты на поставки нефти и газа из России

Tекст: Антон Антонов

Орбан заявил, что эскалация между Израилем, США и Ираном может привести к резкому удорожанию энергоносителей на мировом рынке. «Это серьезная угроза, поэтому сейчас мы должны отменить постановления и запреты на российские энергоносители, введенные Брюсселем. У нас и так хватает проблем с негативным влиянием ирано-израильской войны на энергетику», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на М1.

Премьер подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке также вызывает опасения возникновения новой волны миграции и роста террористической угрозы для Европы.

Он отметил, что Венгрия уже предприняла меры по защите от миграции и готова противостоять новым вызовам. Орбан поручил министру внутренних дел обратить особое внимание на усиление миграционного давления на южные границы страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией. Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России и планирует прекратить действующие соглашения поэтапно до 2028 года, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии.