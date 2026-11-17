Tекст: Игорь Иножарский

Партия бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» столкнулась с беспрецедентным кризисом после того, как следователи нашли около 20 млн долларов наличными, закопанными в лесу и спрятанными в сараях и складах, сообщает Bloomberg.

Крупная сумма была обнаружена в пятницу в ходе расследования в отношении одного из арестованных бывших членов кабинета Орбана; за день до этого сам Орбан уверял, что его правительство было свободно от коррупции и называл своих министров «безупречно чистыми». На подсчет купюр в форинтах, евро и долларах 12 сотрудникам казначейства потребовалось восемь часов.

«Образы тайника с наличными – наследие режима Орбана», – сказал политический аналитик Аттила Тибор Надь, отметив, что это оказывает разрушительное воздействие на «Фидес». По данным опроса 21 Kutatointezet, поддержка партии среди определившихся избирателей снизилась до 24% с 36% в день выборов, тогда как рейтинг партии Тисза Петера Мадьяра вырос до 65% с 56%.

Мадьяр, ранее состоявший в «Фидес», использовал скандал для давления на оппонентов и заявил депутатам этой партии в парламенте: «Все кончено. Вас нельзя спасти», добавив, что «Фидес прожила 38 лет». Между тем в самой партии усилились разногласия: одни требуют от подозреваемых бывших министров сложить полномочия, другие говорят о необходимости «фундаментальных перемен» и очищения для политического выживания движения.

Сам Орбан называет кампанию арестов, в рамках которой под стражей оказались трое его бывших министров и его брат, политическим преследованием и говорит о «политзаключенных». Премьер Петер Мадьяр призывает прокуроров допросить Орбана по делам о коррупции и налете на украинский инкассаторский фургон, тогда как бывший премьер отрицает свою причастность и в недавнем интервью, отвечая на вопрос о риске тюрьмы, заявил: «Я всегда уворачиваюсь от пуль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник новый кабинет министров Венгрии подал 64 заявления о хищении государственных средств прежними властями на общую сумму 11,8 млрд долларов. В воскресенье премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о скрывающемся бывшем главе правительства Викторе Орбане, который молчит о своем министре, прятавшем миллиарды в лесу. В субботу премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил об обнаружении в лесах и тайниках 15,3 млн долларов наличными по делу против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака.