«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.
«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.
Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.
Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.
Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.