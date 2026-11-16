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ВС России поразили сухогруз и железнодорожный локомотив ВСУ
ВС России поразили сухогруз с оружием в порту Черноморск и локомотив в Запорожье
Вооруженные силы России поразили морское судно типа «сухогруз» в порту Черноморск и железнодорожный локомотив в районе ж/д станции «Запорожье», сообщило Министерство обороны.
В результате удара ВС России был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Черноморск военные и двойные грузы для украинской армии, сообщает Минобороны.
Также беспилотники поразили железнодорожный локомотив в районе станции «Запорожье», который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии.
В тот же день военное ведомство заявило о поражении сухогруза с оружием и двух локомотивов ВСУ.
На прошлой неделе российские военные нанесли удар по сухогрузу с вооружением для ВСУ в акватории Черного моря.