ВС России поразили сухогруз с оружием в порту Черноморск и локомотив в Запорожье

Tекст: Вера Басилая

В результате удара ВС России был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Черноморск военные и двойные грузы для украинской армии, сообщает Минобороны.

Также беспилотники поразили железнодорожный локомотив в районе станции «Запорожье», который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии.

В тот же день военное ведомство заявило о поражении сухогруза с оружием и двух локомотивов ВСУ.

На прошлой неделе российские военные нанесли удар по сухогрузу с вооружением для ВСУ в акватории Черного моря.