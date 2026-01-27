Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».12346 комментариев
Пленный рассказал о направлении дезертиров ВСУ в штурмовики
Военнопленный Александр Луговской сообщил, что украинское командование направляло необученных солдат, пойманных при попытке бегства, сразу в штурмовые подразделения.
По его словам, украинское командование отправляет необученных мобилизованных, пытавшихся сбежать из учебного центра, непосредственно в штурмовые бригады, передает РИА «Новости».
По словам Луговского, пойманных дезертиров задерживали и передавали под постоянный контроль инструкторов. «Мобилизованные, кого поймали, их ловили и отправляли без «учебки» сразу в штурмовые бригады. У нас один пример то, что они недалеко убежали, их сразу поймали. Там два человека, я их не знаю, то им сразу по 15 броников на них накидали, побили и держали постоянно возле себя инструктора под присмотром. А те, кто дальше убежал, уже дальше их поймали, их отправили без «учебки» в штурмовые бригады», – сообщил военнопленный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров Вооруженных сил Украины в штурмовые отряды.
Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из Вооруженных сил Украины с начала года.
Бойцы ремонтного батальона Вооруженных сил Украины решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.