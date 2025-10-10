  • Новость часаКличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    12 комментариев
    10 октября 2025, 06:28 • Новости дня

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За девять месяцев 2025 года более 150 тыс. человек покинули ряды ВСУ, при этом добровольно вернулись служить только около 31,5 тыс. дезертиров и самовольно ушедших, свидетельствуют данные бюро расследований страны.

    Более 150 тыс. военнослужащих самовольно покинули ряды Вооружённых сил Украины за девять месяцев 2025 года, передает ТАСС. По данным украинского бюро расследований, общее количество подобных случаев составило 156360. В эту цифру входят как дезертирство, так и более легкие случаи самовольного оставления части.

    Из общего числа инцидентов 137481 связаны с самовольным оставлением части, что позволяет в ряде случаев избежать уголовного наказания и вернуться на службу. На долю дезертирства приходится 18879 случаев. По информации бюро, лишь около 31,5 тыс. военнослужащих добровольно вернулись в подразделения.

    В среднем каждый месяц фиксируется от 17 до 18 тыс. таких случаев. Эти показатели практически соответствуют числу новых мобилизованных, которое колеблется от 20 до 30 тыс. в месяц, если не учитывать потери убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. В этом году в ВСУ зафиксировали почти 143 тыс. случаев дезертирства. Эксперты отметили, что массовое дезертирство солдат ВСУ может перерасти в бегство.

    9 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением, назвав их инструментом пропаганды «российского империализма».

    Украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и все связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». В материалах института сообщается, что культурное наследие и географические названия, связанные с этим сражением, подпадают под действие закона о декоммунизации, передает ТАСС.

    Институт потребовал от местных властей на Украине провести декоммунизацию всех подобных объектов, чтобы соответствовать действующему законодательству страны. В частности, речь идет о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с историей России и СССР.

    В 1812 году в Бородинском сражении участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Несмотря на это, в современной Украине память о битве рассматривают как часть российской пропаганды.

    Отмечается, что кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия на Украине значительно ускорился.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные КГБ для формирования русского культурного кода.

    В Днепропетровске создали рабочую группу, чтобы выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленскому сложнее отменить русофобию, чем отказаться от Донбасса.

    Комментарии (19)
    9 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отключения электричества в городах России, если на Украине продолжатся блэкауты из-за ударов ВС РФ.

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в случае, если украинские населенные пункты будут оставаться без электричества из-за ударов ВС России, передает Газета.ru.

    Зеленский подчеркнул: «Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны».

    Он отметил, что имеющееся у Украины вооружение способно достичь Белгородской и Курской областей. По его словам, будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Луганской Народной Республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.

    Также сообщалось, что город Мелитополь оказался полностью обесточен.

    Комментарии (22)
    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по Украине

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Комментарии (8)
    9 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массированные удары по контролируемой киевским режимом территории вывели из строя свыше половины внутренней газодобычи, по этой причине стране потребуются миллиардные закупки газа за границей.

    Последние атаки на Украине вывели из строя свыше половины внутренней добычи природного газа, что, вероятно, вынудит страну потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива для прохождения предстоящей зимы, пишет Bloomberg.

    Киев сообщил союзникам, что массированный удар третьего октября по Харьковской и Полтавской областям уничтожил около 60% газодобычи страны. Эти данные предоставили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

    Газовая инфраструктура Украины, ранее способная удовлетворять внутренний спрос, подвергается интенсивным ракетным и беспилотным ударам с начала этого года. Если атаки продолжатся, Украина ожидает необходимости закупки около 4,4 млрд кубических метров газа до конца марта. Стоимость этих объемов составит почти 2 млрд евро.

    Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что Россия сделает все, чтобы помешать стране добывать свой газ. Он подчеркнул, что будет сложно защитить все объекты, и задача состоит в том, чтобы иметь средства для импорта газа. Газ жизненно важен в суровые украинские зимы, поскольку домохозяйства почти полностью зависят от него для отопления.

    С начала этого года Украина уже закупила 4,58 млрд кубических метров газа у иностранных поставщиков. Власти страны обращались к партнерам по G7 с просьбой о предоставлении оборудования для ремонта энергосистемы и систем противовоздушной обороны. Также Киев ищет финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

    Министр энергетики Светлана Гринчук во вторник отметила, что точное количество требуемого газа будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и влияния будущих авиаударов.

    Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил о продуктивной встрече с представителями G7 и переговорах с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что партнеры понимают всю сложность ситуации.

    Напомним, на Украине сообщали о самой крупной атаке на газодобывающую инфраструктуру страны. Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему заявления киевского режима о способности обеспечить себя газом несостоятельны, и что причиной тому являются не только российские удары.

    Комментарии (13)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (14)
    9 октября 2025, 07:50 • Новости дня
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания польского премьера Дональда Туска, в которых тот пытается оправдывать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца, возмутили главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

    «Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?», – заявил Сийярто в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не хочет видеть Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.

    Ранее Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода как канала для российского топлива.

    Также Туск заявлял, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    До этого сообщалось, что задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Постпред США при НАТО сообщил о наличии мощного оружия, пока не переданного Украине

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    9 октября 2025, 11:05 • Новости дня
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    @ Tomas Tkacik/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза, а не напрямую из бюджета страны.

    Лидер ANO Андрей Бабиш заявил после заседания парламентской фракции, что Чехия не планирует прямых расходов из государственного бюджета на поставки оружия Украине, передает Radio Prague International.

    Бабиш подчеркнул, что помощь будет предоставляться через общеевропейские механизмы, а не за счет национальных средств. «Из нашего бюджета Украине мы не дадим ни копейки. У нас нет денег для Чехии. Мы помогли Украине напрямую, теперь будем помогать через Евросоюз», – заявил Бабиш.

    По информации Минобороны Чехии, к концу 2024 года страна передала Украине военной техники на сумму 7,3 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 292 млн евро. Бабиш отметил, что инициатива по поставке снарядов калибра НАТО должна координироваться союзниками, а не частным бизнесом, поскольку последнему не хватает прозрачности и финансового обеспечения.

    Ранее Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину.

    Бабиш также заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Чехия может оказаться в числе стран, вызывающих тревогу у Евросоюза, если лидер движения ANO Андрей Бабиш придет к власти

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 11:42 • Новости дня
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания Владимира Зеленского относительно интеграции Украины в Евросоюз, указав на необходимость единогласного решения.

    По его словам, Зеленский полностью утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что такие высказывания украинского лидера, как недавнее заявление о возможности интеграции в Евросоюз без учета позиции Будапешта, «в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования».

    Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о приеме новых членов в ЕС принимается только единогласно, а не кандидатами в члены. Он напомнил, что Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, добавив, что «венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной».

    Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство страны неоднократно предупреждало о недопустимости поспешного присоединения Украины к ЕС. По его словам, это может привести к разрушению европейской экономики и прямому вооруженному конфликту с Россией.

    На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал принятие общего заявления в поддержку Украины, которое могло бы дать старт переговорам о вступлении страны в сообщество. Венгрия продолжает занимать жесткую позицию по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в Евросоюз. Орбан ранее обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию. МИД Украины заявил о «моральной деградации» властей Венгрии.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска заняли выгодные позиций западнее Выемки, потому ВСУ попали в окружение, пояснил Марочко, передает РИА «Новости».

    При этом украинские боевики продолжают удерживать укрепрайон между этими населенными пунктами.

    Марочко отметил, что ширина горловины образовавшегося котла составляет примерно три километра. Но у украинской группировки фактически нет возможности покинуть позиции из-за плотного огневого воздействия российских войск.

    По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием некомпетентных решений и несвоевременных действий украинского командования.

    Ранее Марочко сообщал, что одна из группировок ВСУ оказалась в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, она уже не может организованно отойти из-за плотного огня российских военных.

    Напомним, ВС России освободили Кузьминовку. До этого Марочко заявлял о прорыве российских сил у Кузьминовки.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 04:05 • Новости дня
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Воздушная тревога продолжается более четырех часов, передает ТАСС.

    Повторные взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области Украины и в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    «Военкоры Русской весны» пишут о налете «Гераней» на регионы Украины и о «пожаре в Киеве». Указывается, что «идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Харькове. Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.

    Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.

    В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    Под Северодонецком в ЛНР обнаружили около 500 тел погибших жителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе Северодонецка в ЛНР начали эксгумацию массового захоронения, где покоятся останки порядка 500 мирных граждан, сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии Сергей Белов.

    Специалисты начали вскрытие массового захоронения, где, по предварительным данным, находятся тела мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году, сказал Белов ТАСС.

    Про это захоронение было известно ранее, полевые работы находились на паузе, но продолжалась поисковая работа. Велся сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков.

    «Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», – указал собеседник.

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что при освобождении Кировска в ДНР нашли тело местного мужчины с признаками жестокой расправы. Тело нашли в блиндаже.

    До этого сообщалось, что украинские военные расстреливали гражданских, пытавшихся покинуть Кировск под Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области

    Лебедев сообщил об уничтожении высокопоставленного гостя с Запада в Одесской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате взрывов в порту Ильичевск в Одесской области были уничтожены склад с боекомплектом и иностранный специалист, сопровождавший военный груз.

    Вооружение НАТО и «высокопоставленный гость с Запада» были уничтожены после взрывов в порту Ильичевск в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, были уничтожены склад с боекомплектом и военное оборудование, в том числе, возможно, системы ПВО «Гепард» или «Пэтриот», передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал: «Знаю, что уничтожили склад с боекомплектом, детонировало долго. Минимум одно попадание в ПВО «Гепард» или «Пэтриот» – доподлинно не известно. Есть прилеты по фурам, которые в этот момент загружались военное оборудование – конвейерные линии, точные станки… Видимо, привезли что-то «вкусное», что разгружали сразу и сразу направляли из порта».

    По словам Лебедева, в результате взрыва погиб «высокопоставленный гость с Запада» и его команда встречающих. Он также отметил, что присутствие специалистов НАТО и их участие в сопровождении подобных грузов стало обычной практикой, добавив, что «ракеты или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют».

    Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а любые такие грузы становятся законной целью для российских военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что США и НАТО не только поставляют вооружения, но и участвуют в подготовке украинских кадров на территории Британии, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивают, что накачивание Украины оружием только ухудшает перспективы переговоров.

    С 10 октября 2022 года Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, в том числе по объектам оборонной промышленности и управления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не наносятся по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Напомним, ранее румынские наемники были замечены на полигоне Болграда в Одесской области.

    Подполье также сообщало, что в Одесской области был нанесен удар по судоремонтному заводу в Измаиле.

    В Харьковской области уничтожили общежитие, где находились иностранные наемники ВСУ.

    В сентябре после взрывов в Одесской области зафиксировали повреждения складских помещений.

    Комментарии (1723)
    9 октября 2025, 22:52 • Новости дня
    Трамп заявил о «скором» начале переговоров Москвы и Киева

    Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования текущей ситуации на Украине.

    Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом по украинскому вопросу. Во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме Трамп отметил: «Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро».

    Он подчеркнул, что ожидает скорого начала переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что уверен в намерении сторон «довольно скоро сесть за стол переговоров» для поиска решения конфликта.

    Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок ракет Tomahawk на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что значительная часть ранее достигнутого прогресса по украинскому урегулированию была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Комментарии (0)
