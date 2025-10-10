Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года
За девять месяцев 2025 года более 150 тыс. человек покинули ряды ВСУ, при этом добровольно вернулись служить только около 31,5 тыс. дезертиров и самовольно ушедших, свидетельствуют данные бюро расследований страны.
Более 150 тыс. военнослужащих самовольно покинули ряды Вооружённых сил Украины за девять месяцев 2025 года, передает ТАСС. По данным украинского бюро расследований, общее количество подобных случаев составило 156360. В эту цифру входят как дезертирство, так и более легкие случаи самовольного оставления части.
Из общего числа инцидентов 137481 связаны с самовольным оставлением части, что позволяет в ряде случаев избежать уголовного наказания и вернуться на службу. На долю дезертирства приходится 18879 случаев. По информации бюро, лишь около 31,5 тыс. военнослужащих добровольно вернулись в подразделения.
В среднем каждый месяц фиксируется от 17 до 18 тыс. таких случаев. Эти показатели практически соответствуют числу новых мобилизованных, которое колеблется от 20 до 30 тыс. в месяц, если не учитывать потери убитыми и ранеными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. В этом году в ВСУ зафиксировали почти 143 тыс. случаев дезертирства. Эксперты отметили, что массовое дезертирство солдат ВСУ может перерасти в бегство.