Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 150 тыс. военнослужащих самовольно покинули ряды Вооружённых сил Украины за девять месяцев 2025 года, передает ТАСС. По данным украинского бюро расследований, общее количество подобных случаев составило 156360. В эту цифру входят как дезертирство, так и более легкие случаи самовольного оставления части.

Из общего числа инцидентов 137481 связаны с самовольным оставлением части, что позволяет в ряде случаев избежать уголовного наказания и вернуться на службу. На долю дезертирства приходится 18879 случаев. По информации бюро, лишь около 31,5 тыс. военнослужащих добровольно вернулись в подразделения.

В среднем каждый месяц фиксируется от 17 до 18 тыс. таких случаев. Эти показатели практически соответствуют числу новых мобилизованных, которое колеблется от 20 до 30 тыс. в месяц, если не учитывать потери убитыми и ранеными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. В этом году в ВСУ зафиксировали почти 143 тыс. случаев дезертирства. Эксперты отметили, что массовое дезертирство солдат ВСУ может перерасти в бегство.