Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
Сотрудники силовых структур успешно сорвали планы украинских спецслужб по организации взрыва на железнодорожных путях в Керчи.
Украинские спецслужбы планировали совершить диверсию на железнодорожной инфраструктуре полуострова, передает РИА «Новости».
Целью злоумышленников был участок пути, который используется Вооруженными силами России для перевозки горюче-смазочных материалов.
«Сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ совместно с МВД по Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге», – заявили в пресс-службе ведомства. Для осуществления задуманного было подготовлено самодельное взрывное устройство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля силовики задержали в Крыму украинского агента с двухкилограммовой радиоуправляемой бомбой.
В феврале сотрудники спецслужб предотвратили теракт смертника в административном здании крымского управления ФСБ.
Прошлой осенью оперативники пресекли попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.