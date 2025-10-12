Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.6 комментариев
Лукашенко призвал Зеленского срочно решиться на переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что промедление с началом переговоров может привести к исчезновению Украины как государства, учитывая продвижение России на фронте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен быстрее принять решение о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Зеленский может пойти на переговоры только под мощным давлением со стороны, и тогда будут приняты соответствующие решения.
Лукашенко подчеркнул, что действовать необходимо срочно, так как Россия ежедневно продвигается на фронте. «Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства», – сказал белорусский президент.
Он также обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят получить западные территории Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным и назвал такие заявления чепухой.