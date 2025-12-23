Газпром сообщил о мировом росте потребления газа

Газпром сообщил о росте потребления газа в мире на 25 млрд кубометров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мировое потребление газа увеличилось в 2025 году на 25 млрд кубометров по сравнению с предыдущим годом. В сообщении Газпрома отмечается, что это стало заметно, несмотря на усиление политических факторов в энергетике.

Значимым фактором было также снижение внимания к проектам в сфере возобновляемых источников энергии и пересмотр стратегических приоритетов в пользу углеводородов как в отдельных странах, так и со стороны крупных международных энергетических компаний, сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что природный газ продолжит играть ключевую роль в мировой энергетике. По прогнозу Газпрома, к 2050 году глобальное потребление этого ресурса увеличится более чем на треть и превысит 5,7 трлн кубометров. Главным драйвером станут нужды электроэнергетики, в частности развитие центров обработки данных, которые, ожидаемо, обеспечат более 10% прироста спроса на газ.

В долгосрочной перспективе лидером по темпам увеличения спроса станет Китай, а страны Глобального Юга к 2050 году обеспечат около 70% мирового потребления газа, спрогнозировали в Газпроме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в США растут быстрыми темпами. Индекс цен на коммунальный газ для американского населения за год увеличился на 11,7%, а на электроэнергию – на 5,1%.

При этом Россия остается стабильным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление. В частности, «Газпром межрегионгаз» ожидает рекордного потребления газа в 2025 году из-за активной газификации и роста спроса на электроэнергию.

К зиме Газпром завершил закачку газа в хранилища России, доведя оперативный резерв до рекордных 73,17 млрд кубометров.