    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    6 февраля 2026, 11:30 • Общество

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    @ Vegard Wivestad/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе?

    Страны Скандинавского полуострова готовятся к длительному противостоянию с Россией, фокус которого сместился не только на прямую военную угрозу, но и на гибридные атаки. Президент Финляндии Александр Стубб (второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств») призвал республику быть готовой к тому, что Москва попытается «проверить на прочность» пятую статью Устава НАТО через провокации в Балтийском море.

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в свою очередь указал, что «российская угроза носит долгосрочный характер» и после завершения украинского конфликта может даже возрасти. Параллельно страна ускоренными темпами возводит высокотехнологичное заграждение на границе с Россией (протяженность – около 1271 км).

    Это не просто забор, а комплексная система с датчиками, патрульными дорогами и зонами наблюдения. Кроме того, модернизированы военные базы в Лапландии для приема истребителей F-35. При этом еще в прошлом месяце Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – денонсация вступила в силу 10 января.

    В Швеции же в начале года стартовала кампания по обновлению «тревожных чемоданчиков»: населению рекомендовано иметь запасы продовольствия и воды минимум на две недели. Обе страны подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны, которые предоставляют США доступ к десяткам военных объектов – аэродромам, складам боеприпасов, полигонам и портам.

    Кроме того, в Хельсинки и Стокгольме не исключают возможности размещения на своей территории американского ядерного оружия, что позитивно оценивается в ряде других европейских столиц. При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен предостерегла Запад от предоставления Украине гарантий безопасности по примеру пятой статьи Устава НАТО. По ее оценке, это может привести к размытию зоны ответственности альянса, пишет Politico.

    При этом Финляндия располагает одной из крупнейших резервных армий в Европе – около 280 тыс. человек. За несколько лет страна увеличила интенсивность учений резервистов на 30%. Шведские власти также наращивают оборонные усилия: планируют увеличить ежегодный призыв до 10 тыс. человек к 2026 году и ввести гражданскую службу для поддержки критической инфраструктуры.

    А на днях финские СМИ сообщали, что Россия с прошлого года якобы модернизирует в Петрозаводске гарнизон «Рыбка» советских времен. Такой вывод сделан на основе спутниковых снимков, где видна расчищенная площадка и строительная техника. По версии журналистов, на объекте могут возводить новые казармы для увеличения численности подразделений.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что любая военная активность НАТО в Финляндии создает новые вызовы для России, особенно для Северо-Западного стратегического направления (СЗ СН). В него входят Мурманская, Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области, а также Республика Карелия и часть Республики Коми.

    Это направление простирается на 1,7 тыс. км в ширину и до 1,5 тыс. км в глубину, занимая площадь около 1,5 млн кв. км. Здесь проживает более 13 млн человек. Ранее Россия граничила на этом стратегически важном участке (с выходом в Балтийское и Баренцево моря) лишь с одной страной НАТО – Норвегией. Вступление Финляндии в альянс меняет баланс сил.

    Как отмечают эксперты, СЗ СН отличается сложными природными условиями, которые ограничивают маневренность войск. Однако заболоченность региона, с другой стороны, может облегчить проникновение в тыл крупных сил с использованием авиации.

    При этом у России здесь сосредоточены ключевые военные объекты: базы межконтинентальных баллистических ракет, космодром Плесецк, ядерные объекты на Новой Земле. На Кольском полуострове расположена главная база Северного флота – Североморск, а в Западной Лице – база атомных подводных лодок. Еще одна военно-морская база находится в Северодвинске.

    Также в пределах СЗ СН эксперты выделяют три операционных направления: Кольское (обеспечивает доступ России к важнейшим ресурсам), Карельское (обеспечивает связность коммуникаций с центральной частью западного региона России) и Балтийское (обеспечивает связь с важнейшими военными и экономическими объектами России).

    При этом географические и климатические особенности региона создают трудности для обеих сторон – и для России, и для НАТО. Вместимость операционных направлений здесь крайне ограничена, что особенно критично для размещения крупных соединений бронетехники. Однако это ограничение может не распространяться на ракетные комплексы и авиацию потенциального противника.

    «Поэтому восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует нашим планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что

    Хельсинки и Стокгольм после вступления в НАТО резко наращивают военные расходы.

    «Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – перечислил собеседник.

    В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. «Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

    Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии. «На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морским путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

    При этом действия России финны объявят «очередной угрозой» их безопасности,

    напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – считает Кнутов.

    «Финское руководство, вступив в НАТО, совершило серьезную ошибку. За счет нейтралитета страна развивалась и имела один из самых высоких уровней жизни в мире. Теперь это утрачено», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, в связи с новыми угрозами Россия имеет полное право развернуть новый военный корпус в Карелии.

    «Кроме того, Финляндия позволяет НАТО проводить учения там, где их не должно быть – альянс уже заходит в Ботнический залив, создавая новые угрозы. Военный потенциал республики не такой мощный, как у Швеции, но у Хельсинки есть реальные силы, и нам необходимо это учитывать», – считает эксперт.

    «Обстановка для России резко ухудшается,

    потому что прежде нейтральные страны теперь не просто вступили в НАТО, но и предоставляют свою инфраструктуру для базирования войск альянса. Но главное – они заявили о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие», – отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Я абсолютно убежден, что сдерживать Швецию и Финляндию мы должны с опорой на тактическое ядерное оружие. Формирование ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М», способно минимизировать риски в условиях войны, которую могут нам навязать под любым предлогом», – считает военный аналитик.

    По его словам, сегодня отсутствуют механизмы диалога и меры доверия, которые могли бы, несмотря на конфронтацию, предотвратить дальнейшую эскалацию. «НАТО и Евросоюз объявили, что к 2030 году должны быть готовы к широкомасштабной войне с Россией. Какой диалог возможен в этих условиях?» – задается вопросом Коротченко.

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

