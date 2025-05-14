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    14 мая 2025, 19:00 • В мире

    Макрон решил сдать в аренду ядерное оружие Франции

    Эксперты оценили идею Макрона разместить в ряде стран ЕС ядерный арсенал Парижа

    Макрон решил сдать в аренду ядерное оружие Франции
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Франция вновь обозначила военные амбиции. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Однако эксперты отмечают, что текущее состояние французской армии делает эти планы сложно осуществимыми. Почему Макрон так настойчиво претендует на роль защитника Европы, и удастся ли ему укрыть ЕС под французским «ядерным зонтиком»?

    Париж готов к диалогу о размещении самолетов с ядерными боеголовками в странах ЕС. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, республика надеется на поддержку со стороны членов объединения. По его мнению, если союз хочет «остаться свободным», ему необходимо вооружиться и проявить в этом вопросе солидарность.

    Кроме того, Макрон назвал несколько условий размещения ядерного оружия на территории других государств. Так, Париж «не будет платить за безопасность» участников ЕС. Кроме того, инициатива не должна наносить «в ущерб тому, что требуется для Франции лично». Наконец, республика настаивает на сохранении права принимать итоговое решение об использовании отправленного за границу арсенала.

    Он также напомнил об опыте США в рамках размещения вооружений на территории союзников по НАТО. Макрон подчеркнул, что Вашингтон давно «делится своим ядерным зонтиком с континентом», а американские бомбы успешно переносятся самолетами Бельгии, Германии, Италии и Турции. По его словам, Франция, в свою очередь, готова провести необходимые учения с партнерами по линии ЕС.

    Напомним, возможность распространения «ядерного зонтика» на другие страны союза рассматривается в Париже достаточно давно. Еще в феврале издание The Telegraph писало о готовности Макрона предоставить истребители с боеголовками Германии. Отмечалось, что данное действие послужило бы убедительным «сигналом» для России.

    Позже, в начале марта, президент Франции заявил, что он намерен открыть стратегическую дискуссию о защите европейских союзников с помощью ядерного оружия республики, напоминает РБК. Данная тема стала особенно актуальна на фоне сомнений стран ЕС в готовности Вашингтона сохранить присутствие своего ядерного оружия в Европе.

    Между тем, очередное озвучивание инициативы Макрона вызвало критику со стороны Москвы. Так, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что предложение Парижа не будет способствовать установлению стабильности на континенте, пишет «Коммерсант». Однако в самом ЕС данный шаг преимущественно приветствуется.

    Еще в феврале на тот момент будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал необходимыми переговоры с Францией и Британией о распространении их «ядерного зонтика» на Германию, добавив, однако, что Берлин заинтересован сохранить защиту со стороны США, сообщало издание Euractiv.

    Напомним, Франция обладает четвертым по силе ядерным потенциалом во всем мире. В арсенале страны имеется около 300 боеголовок, 54 из которых могут быть размещены на ракетах «воздух-земля» ASMPA с дальностью действия до 300 км, отмечают «Известия». Их запуск возможен с борта многоцелевого истребителя Rafale, о размещении которых, вероятно, и говорит Макрон.

    Вторая составляющая часть французского арсенала – баллистические ракеты субмарин. В настоящий момент Париж использует четыре подлодки типа Triomphant, каждая из которых способна нести по 16 снарядов М51. При этом одновременно на боевом дежурстве находятся лишь две субмарины.

    «Макрон не первый год говорит о возможности расширить французский «зонтик» на другие страны Европы.

    Он полагает, что жизненно важные интересы его страны, нарушение которых повлечет использование ядерного оружия, имеют европейское измерение», – отметил Алексей Чихачев, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС ВШЭ.

    «Однако чего-либо конкретного Париж так до сих пор и не описал. Для французской ядерной доктрины в целом характерна ставка на стратегическую неопределенность. Макрон подвешивает вопрос в воздухе, считая, что такой подход сам по себе является сдерживающим фактором», – уточнил он.

    «Париж предлагает «зонтик» странам ЕС для подкрепления своих позиций в Европе. После Brexit Франция осталась единственной ядерной страной в союзе. Ее внешняя политика сейчас переключается с африканского и индо-тихоокеанского направлений на европейское – в свете конфликта на Украине», – продолжил собеседник.

    «Отсюда и берут свое начало максимальные политические инвестиции в страны Восточной Европы, с которыми раньше у Парижа не было привилегированных отношений. Ядерный аргумент подкрепляет авторитет Франции в глазах Румынии, Польши и Прибалтики как защитника в случае утраты американского «зонтика», – объяснил аналитик.

    «Второй мотив Парижа заключается в попытке сдерживания России.

    Это вопрос стратегического характера. Но посылаемый сигнал неубедителен. Франция, как ядерная держава, существенно уступает и России, и США. Однако Макрон считает, что ввиду конфликта на Украине ему надо указать на твердость намерений европейцев и продолжать стратегическое соперничество с Москвой», – продолжил аналитик.

    Здесь виден и экономический мотив – Макрон сказал, что Франция не будет платить за безопасность других: «Расходы на оборону, в том числе плановая модернизация ракетно-ядерного арсенала, ложатся серьезным бременем на бюджет республики. Париж заинтересован в подключении к финансированию дополнительных средств, возможно, из фондов ЕС», – пояснил спикер.

    «В целом же французы могут отправить свое ядерное оружие в Румынию, где уже присутствуют обычные вооруженные силы страны, а также в Эстонию. Хотя в Прибалтике Париж будет действовать аккуратно, чтобы не раздражать Россию близостью арсеналов к Петербургу и идти на прямое обострение», – продолжил спикер.

    «Еще один вариант – Польша,

    с которой Франция подписала большой двусторонний договор, содержащий пункт о взаимной защите друг друга в случае вооруженной агрессии. В целом, в стратегии проникновения на восточные рубежи НАТО Варшава для Парижа – один из главных приоритетов», – полагает он.

    «Таким образом Франция вместе с Британией и Германией заняли позицию «ястреба», выражая заинтересованность в продолжении соперничества с Россией. Париж активно обживается в этом статусе, считая, что он придаст ему гораздо большее влияние на международной арене, а также авторитета в глазах других членов Евроатлантического сообщества», – считает Чихачев.

    Значимость фактора обладания ядерным оружием неуклонно растет в современном мире, добавляет военный аналитик Алексей Анпилогов. «В Европе таковым обладают лишь Лондон и Париж. Но Туманный Альбион в этом плане имеет немало проблем. Например, его субмарины-носители хоть и плавают под национальным флагом, но техобслуживание проходят в США.

    Франция же выглядит более самостоятельной державой.

    Вместе с тем республика может похвастаться истребителями Rafale. Конечно, эти самолеты достаточно уязвимы, но в их распоряжении есть мощные крылатые ракеты, дальность которых может достигать тысячу километров. Это потенциально позволяет Франции худо-бедно обеспечить покрытие европейского континента», – пояснил он.

    «Подлодки для расширения «зонтика» не годятся, поскольку для их передислокации необходимо иметь тщательно подготовленную портовую инфраструктуру. Не все страны, желающие укрыться французским щитом, таковой обладают, поэтому Rafale кажутся более гибким и правильным выбором», – добавляет собеседник.

    «Кроме того, ракеты на субмаринах имеют большую дальность, чем крылатые ракеты воздушного базирования. Поэтому их перемещение ближе к российской границе и не играет значимой роли для Парижа. Примечательно, что Макрон также оговаривает и бюджетные вопросы инициативы», – подчеркнул аналитик.

    «Он декларирует, что оплата не будет лежать на плечах налогоплательщиков. Это подразумевает как минимум аналогичные американским условия по размещению ядерного оружия и его носителей. Возможен и более жесткий вариант, например,

    возмещение всех расходов по обслуживанию, применению, хранению ЯО в третьих странах ляжет на плечи «клиентов» Парижа.

    Однако перенесение ядерных носителей и самих зарядов за пределы территории Франции будет считаться предельно агрессивным шагом. Истребители Rafale могут разместить в любой европейской стране, которая обладает достаточно современным аэродромом: это и Германия, и Румыния, и Польша, и Чехия, и Финляндия, и страны Прибалтики», – перечислил он.

    «Их перебазирование на территорию, граничащую с Россией, создаст очень серьезный узел европейской напряженности. В качестве ответной меры Москва может разместить тактическое ядерное оружие, скажем, в Калининграде. Также речь может пойти и о дежурстве российских подлодок в Атлантическом океане для возможного нанесения ответно-встречного удара», – заключил Анпилогов.

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