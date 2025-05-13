Tекст: Валерия Вербинина

Во Франции продолжается скандал, главным героем которого оказался не кто иной, как президент Эммануэль Макрон. Поводом стала съемка, сделанная в купе едущего в Киев поезда, в которое раньше времени вошли журналисты.

В итоге достоянием общественности сделалось видео, в котором три лидера стран ЕС явно оказались застигнуты врасплох. Первый – свежеиспеченный германский канцлер Фридрих Мерц – поспешно сгреб со стола какую-то ложечку, второй – французский президент – со сконфуженным видом спрятал нечто белое, а третий – британский премьер Кир Стармер – в типично английской манере сделал вид, что ничего не заметил.

Но не тут-то было. Видео облетело земной шар, и миллионы зрителей озадачились вопросом: уж не принимали ли европейские лидеры в дружеской компании кокаин. Уж больно подозрительно все выглядело – и ложечка, и нечто белое, что Макрон поторопился спрятать, и расслабленные лица присутствующих.

Когда скандал стал принимать совсем уж неприличные размеры и даже оппозиционный политик Николя Дюпон-Эньян заметил, что Макрону хорошо бы прояснить, что такое он прячет «с видом подростка, которого застали за предосудительным занятием», пресс-служба Елисейского дворца выступила с заявлением.

Официально утверждается, что Макрона оболгали, а на видео нет никакого кокаина. Это всего лишь бумажный платок, а разговоры о кокаине – «фейк, который распространяют враги Франции как внутренние, так и внешние».

«Когда европейское единство не по нутру, доходит до того, что дезинформация выдает обычный бумажный платок за наркотики», – говорится в заявлении.

Британская Daily Mail обличила «пророссийских воинов клавиатуры» и «крайне правых пропагандистов», которые будто бы стоят за подобными подозрениями. Французская Le Figaro более обтекаемо ссылается на «сферы сторонников теории заговора», одновременно отмечая, что отвечать на обвинения такого рода официально – значит, увеличивать «эффект Стрейзанд». Немецкие СМИ, в свою очередь, предположили, что предмет, который захотел спрятать от фотографов канцлер Мерц, является «палочкой для размешивания напитка или небольшой шпажкой для закусок», но не ложкой.

Истина, возможно, находится где-то рядом, но стоит отметить, что из трех затронутых скандалом политиков только Макрон снизошел до публичных опровержений, да еще в тоне, который показывает, насколько он задет. Лондон и Берлин молчат – и это, впрочем, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, само по себе показательно.

Намеки же на то, что Макрон неравнодушен к кокаину, встречались во французской прессе уже давно, задолго до эпизода в купе. Более того, утверждают, что среди психотропных средств и наркотиков Макрон якобы предпочитает именно кокаин. Когда актер Пьер Пальмад, нанюхавшись кокаина, стал причиной резонансной аварии со смертельным исходом, одна бывшая депутатка заметила, что происшедшее с ним заставляет задавать вопросы, «в каком состоянии Макрон принимает решения, важные для народа».

Не менее одиозным выглядит и тот факт, что люди из ближайшего окружения Макрона попадали в скандалы, связанные с кокаином – как Лоран Бигорнь, его бывший советник.

Бигорнь употреблял, по его же собственным словам, до четырех граммов кокаина в день. Возможно, этот человек до сих пор числился бы советником Макрона, если бы не попытался изнасиловать подчиненную Софи Конрад, подсыпав ей в бокал шампанского наркотик. Причем Бигорня не остановило даже то, что Софи одно время являлась его родственницей – дело в том, что любитель подсыпать в бокал наркотики был женат на ее старшей сестре.

В каком-то смысле Софи спасло то, что она почувствовала себя плохо и сразу же отправилась в больницу. Когда результаты анализа показали наличие веществ, Софи Конрад не пожелала замести все под ковер.

Загадочным образом полиция вела расследование спустя рукава, так что потерпевшей пришлось даже подавать жалобу на бездействие органов. В итоге все же состоялся суд, Лоран Бигорнь получил год тюрьмы условно и ушел в тень. Престижную синекуру в институте Монтеня ему также пришлось оставить вследствие резонанса, который получило его дело.

Вся эта история случилась накануне перевыборов Макрона, и тем не менее он не колеблясь вступился за своего соратника и стал оказывать давление на следствие. Это к вопросу о том, насколько власть во Франции может влиять на органы правосудия: дело Бигорня показало, что еще как может.

«Мне признавались, что еще никогда им не приходилось работать под таким давлением и никогда еще сверху не поступало столько телефонных звонков», – отметила жертва.

Если Бигорнь пытался изнасиловать сестру жены, тезка Макрона, депутат его партии Эммануэль Пеллерен «всего лишь» пытался пристрастить к наркотикам своего 11-летнего сына. Сам депутат, уличенный в употреблении кокаина, был в итоге вынужден покинуть президентскую партию.

Можно сколько угодно говорить о случайных совпадениях, но это только то, что стало достоянием гласности. Вокруг французского президента явно сложилась нездоровая атмосфера, связанная с наркотиками. И вопросы по поводу его собственной вовлеченности появились не вчера.

Правда все это или нет, но само поведение Макрона и связанные с ним странности заставляют французов – как минимум тех, кто комментирует соответствующие публикации в прессе – полагать, что тут действительно могут играть свою роль и наркотики. Привычка специфическим образом тереть нос, некоторые речевые особенности, перепады настроения и др. – Макрон периодически демонстрирует признаки человека, который излишне дружит с веществами. По крайней мере, так думают французские избиратели.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя видео с Макроном, заявила, что европейское единство заключается в легализации наркотиков, безнаказанности и аморальности политических режимов. И самая большая странность в том, что ни один из попавших под подозрение политиков почему-то не додумался до самого простого – открыто пройти тест на наркотики и доказать, что он тут ни при чем.