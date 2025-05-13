Захарова сочла молчание Берлина после видео с Мерцем и Макроном показательным

Молчание властей Германии по поводу видео с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, снятого в поезде по пути в Киев, весьма показательно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят», – сказала Захарова. Она добавила, что Елисейский дворец при этом быстро назвал появившееся в Сети видео фейком, однако не обратился к киевским властям с просьбой прекратить распространение дезинформации, передает ТАСС.

Видео, на котором лидеры трех стран находятся в поезде, вызвало бурную реакцию из-за поведения Макрона. На кадрах видно, как французский лидер, заметив камеру, торопливо убирает со стола маленький белый сверток. Позднее во французской администрации уточнили, что этот предмет – всего лишь носовой платок, а не наркотики, как предполагали некоторые пользователи соцсетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Елисейский дворец назвал фейками и происками врагов Парижа обсуждение видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на столе которого заметили подозрительный пакет и мини-ложечку.

Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутливой форме обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению и допустил, что найденный сверток мог быть не сахаром.