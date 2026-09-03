Tекст: Андрей Резчиков

В среду рано утром в Киеве произошла стрельба с участием оперативно-следственной группы СБУ, спецназа «Альфа» и военнослужащих Главного управления разведки (ГУР). По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое сотрудников ГУР, один из которых погиб.

Украинские СМИ связывают случившееся с ситуацией вокруг Степана Каплунова – заместителя командира подразделения «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией), подчиняющегося ГУР. Руководитель офиса президента Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов) косвенно подтвердил эту версию, заявив, что «никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих».

Примечательно, что даже во время конфликта силовики общались между собой на русском языке. Соответствующий ролик приводит издание «Страна». В украинских соцсетях уже появились призывы к «языковому омбудсмену» Елене Ивановской оштрафовать силовиков за русскую речь.

Этот эпизод произошел на фоне продолжающегося ужесточения языковой политики на Украине. Накануне представительница «мовного омбудсмена» Елизавета Сачура заявила в соцсетях, что общение в домовых чатах должно вестись на украинском языке, а за использование русского последуют санкции. Она также призвала жаловаться на такую переписку.

Сама Ивановская официально предупредила о штрафах за использование русского языка в школьных чатах. Заявление прозвучало в обращении к педагогам по случаю начала учебного года. Омбудсмен подчеркнула, что школьные группы в мессенджерах и родительские чаты не являются пространством для частного общения.

При этом весной этого года Ивановская спровоцировала бурные обсуждения, публично признав, что украинский язык во многих сферах продолжает проигрывать естественную конкуренцию русскому.

Напомним, в последнее время на Украине происходило жесткое закручивание гаек в языковой сфере. В июне Владимир Зеленский подписал закон, который полностью исключил русский язык из перечня языков, подпадающих под защиту Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Однако говорить реже по-русски граждане Украины не стали. В августе в Киеве был оформлен административный протокол на сотрудницу одного из вузов. Аудиозапись ее частного разговора с коллегой, в котором она использовала русский язык на рабочем месте, была тайно сделана третьим лицом и отправлена непосредственно в секретариат омбудсмена для вынесения штрафа.

В Одесском областном драмтеатре языковые инспекторы в ходе недавней проверки зафиксировали нарушения и составили сразу пять административных протоколов из-за использования русского языка.

Одним из самых обсуждаемых языковых инцидентов этого лета стал конфликт во Львовской области, где в рейсовом автобусе произошла потасовка. Находившийся в салоне военнослужащий заявил об избиении его матери другими пассажирами после того, как женщина сделала замечание попутчикам, говорившим между собой по-русски.

А на днях известная украинская певица Настя Каменских открыто выступила против языковой дискриминации, объяснив, почему она и ее муж Потап вернулись к исполнению песен на русском языке. Так она отреагировала на волну жесткой критики со стороны пользователей за исполнение своих старых русскоязычных хитов и ироничные видео в соцсетях.

Артистка напомнила, что родилась и выросла в русскоязычном Киеве. Она назвала русский язык родным, подчеркнув, что он не принадлежит исключительно России, поскольку на нем говорят миллионы людей во всем мире.

Как отметил политолог и обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко, последние скандалы из-за русского языка, а также общение сотрудников ГУР и СБУ между собой по-русски «стало лишним подтверждением того, что многолетняя политика насильственной украинизации так и не смогла вытравить русский язык из бытовой и даже служебной коммуникации».

По мнению эксперта, процесс дерусификации, вопреки ожиданиям националистов, далек от завершения. Спикер подчеркивает, что для полного разрыва населения с русским языком потребуются «еще лет 50-70 жесточайших репрессий и запретов». При этом навязываемый сегодня вариант украинского языка отторгается обществом, так как воспринимается как искусственный конструкт.

«Украинский им навязывают, но он в голову не лезет, как все искусственное. Язык переделан процентов на 50 с элементами галицизмов, полонизмов и прочего, для того чтобы выполнить одну задачу – подальше от русского языка», – отметил спикер.

В результате, по словам Скачко, формируется промежуточное «интеллектуально-языковое лингвистическое оскопление»: люди отрываются от русского, уже теряя грамотность письма, но так и не прибиваются к новому украинскому стандарту.

Эксперт объяснил также, почему «мовный омбудсмен» и языковые патрули не штрафуют силовиков за русскую речь. «Они могут говорить хоть на суахили, хоть на суржике. Это никого не волнует, они неподсудные. Они охранники режима. Им можно все, как и ТЦКшникам», – пояснил Скачко.

По мнению политолога Владимира Корнилова, силовиков не штрафают, потому что «они стреляют». «Сегодня уже кто-то погиб, несколько раненых. Как вы думаете, «мовный омбудсмен» сунется в эти разборки? Там, где больно, туда не лезут», – пояснил собеседник. По его мнению,

в Киеве со времен писателя Михаила Булгакова действительно мало что изменилось, но с одной существенной оговоркой: к традиционной насильственной украинизации добавилась идеология бандеровщины. В языковом же плане схема осталась прежней.

«Все началось в те времена, когда в Киев пришли какие-то чужаки с чужим языком и стали утверждать, что это язык, на котором все должны говорить. С тех пор мы наблюдаем это явление на протяжении многих лет и десятилетий», – отметил спикер.

Эксперт подчеркивает, что жесткая украинизация велась еще в советские двадцатые-тридцатые годы, но сегодня процесс достиг «крайней степени идиотизма». «Яркий пример – одновременность событий: когда под окнами жилых домов в Киеве стреляют друг в друга спецназовцы, общаясь на русском, представители «мовного омбудсмена» угрожают штрафами жителям этих же домов за русский язык в общедомовых чатах», – добавил политолог.

Что касается «оттепели» в украинском сегменте соцсетей, где блогеры и пользователи возвращаются к русскому языку, Скачко связывает это с рациональным расчетом и «предчувствием победы России». По его словам, люди устали «корчить из себя украинцев» и постепенно снимают маски, понимая неизбежность возвращения к привычному культурному полю.

По словам эксперта, Украина находится в едином русском культурном пространстве. «Существование на Украине оккупационного режима, который сознательно заставляет людей отказываться от русского языка, воспринимается как аномалия. Но носители такой политики делают это целенаправленно и жестоко, поскольку им за это платят и именно это держит их у власти», – добавил Скачко. Однако, по мнению Корнилова,

возвращение ряда публичных персон к русскому языку не стоит выдавать за массовое прозрение.

По его словам, пока такие люди, как, например, Настя Каменских и Потап, находятся внутри системы, они продолжают «ломать шапку» и притворяться украинскими патриотами.

«Прозрение наступает только после эмиграции, но это нельзя считать устойчивым трендом, учитывая, что репрессивная языковая машина продолжает работать: свежее заявление о штрафах за русский язык в чатах это подтверждает», – пояснил спикер.

Языковая политика Банковой, подчеркивает эксперт, все больше напоминает фарс, в котором исполнители – силовики – живут по одним правилам, а население – по другим. И именно это противоречие, по его мнению, окончательно разрушает доверие к украинизации. Поэтому Киев был и останется русским городом.