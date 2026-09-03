Путин заявил о росте реальных зарплат россиян

Путин сообщил о росте реальных зарплат и снижении безработицы

Tекст: Мария Иванова

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, доходы граждан продолжают увеличиваться в реальном выражении, передает РИА «Новости».

«Безработица составляет всего 2,3%. Кстати, в регионах Дальнего Востока всего 2,2%», – добавил президент.

По официальным данным Росстата, за первые шесть месяцев 2026 года реальные зарплаты россиян увеличились на 6,5%. При этом уровень безработицы по итогам июля зафиксировался на отметке 2,3%. Реальная заработная плата рассчитывается как средняя начисленная сумма с учетом текущего уровня инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил улучшение ситуации на рынке труда Дальневосточного федерального округа.

В начале июня глава государства рассказал о росте реальных зарплат граждан на 30% за пять лет.

Позже министр экономического развития Максим Решетников охарактеризовал ситуацию в сфере занятости как этап охлаждения.