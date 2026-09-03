Путин поручил решить проблему нехватки яблок

Путин поручил увеличить производство яблок из-за их дефицита

Tекст: Мария Иванова

Глава государства поднял этот вопрос во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

«У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать», – подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что стоимость этих фруктов на Дальнем Востоке может быть выше по сравнению с южными регионами. Например, в Ростове их гораздо легче выращивать и не нужно далеко транспортировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент объяснил разницу в стоимости яблок на Дальнем Востоке региональными особенностями.

В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин пообещал достичь полной самообеспеченности страны этими фруктами к 2028 году.