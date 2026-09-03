Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин поручил решить проблему нехватки яблок
Путин поручил увеличить производство яблок из-за их дефицита
Президент России Владимир Путин обратил внимание на недостаток яблок на внутреннем рынке и призвал активно развивать их выращивание.
Глава государства поднял этот вопрос во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».
«У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать», – подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что стоимость этих фруктов на Дальнем Востоке может быть выше по сравнению с южными регионами. Например, в Ростове их гораздо легче выращивать и не нужно далеко транспортировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент объяснил разницу в стоимости яблок на Дальнем Востоке региональными особенностями.
В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин пообещал достичь полной самообеспеченности страны этими фруктами к 2028 году.