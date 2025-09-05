Путин поручил запустить новый этап развития Дальнего Востока с «экономикой будущего»

Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин объявил о запуске нового этапа развития Дальнего Востока
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал о планах сформировать экономику будущего на Дальнем Востоке.
О необходимости начать новый этап развития на Дальнем Востоке России заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что основой дальнейшего продвижения региона должны стать успехи добывающей и обрабатывающей промышленности, а также укрепленная инфраструктура.
Путин отметил: «С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами – в этом, собственно говоря, и суть нового этапа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он заявил о необходимости сохранять устойчивость традиционных отраслей региона. Президент также предупредил о риске увеличения цен при снижении ключевой ставки.