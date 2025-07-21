  • Новость часаКремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Трамп показал «арест» Обамы
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    Минтруд запретил найм мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    0 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    15 комментариев
    21 июля 2025, 14:21 • Новости дня

    Путин указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на нехватку специалистов скорой медицинской помощи в регионе.

    Глава государства отметил, что число работников скорой помощи на 10 тыс. жителей в Удмуртии ниже среднего показателя по стране, передает ТАСС.

    «Скорая помощь. Пока не хватает специалистов», – заявил Путин. Он уточнил, что в республике этот показатель составляет 5,5 на 10 тыс. жителей, что, по его мнению, недостаточно.

    Бречалов отметил, что служба скорой помощи в регионе полностью обновлена, но признал, что специалистов действительно не хватает. Президент призвал главу Удмуртии обратить особое внимание на этот вопрос. Бречалов ответил, что обязательно займется решением проблемы.

    В пятницу Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

    Комментарии (12)
    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

    Комментарии (28)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    По его словам, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом необходима, рано или поздно она непременно произойдет, передает РИА «Новости».

    «Она (встреча) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», – сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали публикацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее в СМИ называли дату и место предполагаемых переговоров этих лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считал необходимой личную встречу Путина и Трампа для достижения мира на Украине.

    Комментарии (16)
    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

    Комментарии (3)
    20 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин назвал поддержку автопрома обязанностью российских властей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

    Поддержка отечественного автопрома – обязанность российских властей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». Интервью было записано 28 января во время рабочей поездки президента в Самарскую область.

    Путин отметил, что бывают моменты, когда автопром требует поддержки государства. Он подчеркнул: «Мы так и делаем, это наша обязанность».

    Глава государства добавил, что в автомобильной отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди. Он отметил, что не требуется «тащить за уши» участников рынка, но поддержка в определенных ситуациях необходима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи автомобилей в России снижаются на фоне увеличения числа предложений на рынке. Наиболее заметным падение спроса становится в сегменте новых машин.

    Комментарии (6)
    18 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин предложил решение кадрового дефицита врачей во Владимирской области

    Путин: Жилье поможет решить кадровую проблему медиков во Владимирской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    По словам Авдеева, в регионе сохраняется дефицит медиков на уровне почти 30%, в том числе и среди сотрудников скорой помощи, передает ТАСС. Глава области сообщил, что несмотря на открытие собственного медицинского вуза, кадровый вопрос остается острым.

    «Жилье для врачей нужно», – отметил Путин. Авдеев в ответ пояснил, что жилье предоставляется, однако только треть молодых специалистов возвращается после учебы – большинство предпочитает другие регионы. Губернатор особо подчеркнул, что проблема сохраняется даже при наличии мер поддержки.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Владимирской области.

    Ранее на встрече Путин отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Глава Владимирской области пригласил Путина на открытие школы в Суздале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил главу государства на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы.

    Строительством объекта занимается белорусская компания, а в реализации проекта оказывали помощь президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Совфеда России Валентина Матвиенко, которые также приглашены на мероприятие, сообщил Авдеев, передает ТАСС.

    Губернатор отметил, что Суздаль в 2024 году отметил 1000-летие. Подготовка к празднованию длилась около восьми лет: обновлено до 90% дорожной сети, отремонтированы четыре моста, благоустроены парки и дворы, открыты новые маршруты.

    Градоначальник уточнил, что в прошлом году город с населением 10 тыс. человек принял почти 2 млн туристов, во всей области число посетивших достигло 3,5 млн.

    Строительство новой школы в Суздале находится на финишной прямой. Ведутся работы по благоустройству, монтажу канализации и водоснабжения, на завершающем этапе проводится чистовая отделка помещений.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Владимирской области.

    Ранее на встрече Путин отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на «АвтоВАЗе» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний.

    Путин заявил, что после 2022 года, когда из страны ушли зарубежные партнеры, России удалось добиться значительного прогресса в производстве на предприятиях вроде «АвтоВАЗа» и повысить конкурентоспособность и производительность труда, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину во время рабочей поездки в Самарскую область 28 января, подчеркнув высокий уровень технологической культуры в стране к тому времени.

    «Именно на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», – отметил Путин. По его словам, показатели производительности труда говорят сами за себя.

    Президент добавил, что каждое рабочее место в автопроме создает десять дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, многие из которых относятся к высокотехнологичным производствам. Путин подчеркнул значимость подобных предприятий для российской экономики и промышленности.

    Ранее Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

    Комментарии (2)
    19 июля 2025, 10:56 • Новости дня
    Путин поздравил Ливанова с 90-летием

    Актер, режиссер и народный артист РСФСР Василий Ливанов получил поздравление от президента России Владимира Путина по случаю юбилея.

    Президент России Владимир Путин поздравил актера Василия Ливанова с 90-летием в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    В своем обращении глава государства подчеркнул выдающийся вклад Ливанова в развитие отечественной культуры и отметил его уникальный творческий путь.

    «Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», – отметил Путин в поздравлении.

    Президент также выразил глубокое уважение к творчеству народного артиста РСФСР, пожелал Ливанову здоровья, бодрости духа и благополучия.

    Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них – «Коллеги» по повести Василия Аксенова (1962), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).

    Ранее российский актер, член Союза кинематографистов Василий Ливанов, известный ролью Шерлока Холмса, заявил, что президент Владимир Путин даже не должен думать о том, чтобы оставить свой пост.


    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    Путин поздравил Тухманова с юбилеем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Давид Федорович! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов», – говорится в послании.

    Глава государства также пожелал Давиду Тухманову крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего. Тухманов известен своими произведениями, ставшими важной частью российской музыкальной сцены.

    Накануне Путин поздравил актера, режиссера и народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 09:28 • Новости дня
    Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В поздравлении с Днём металлурга президент России Владимир Путин отметил, что горно-металлургический комплекс играет стратегическую роль в развитии экономики и укреплении оборонного потенциала страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с Днём металлурга, подчеркнув историческую роль горно-металлургического комплекса в развитии экономики страны, пишет РИА «Новости». В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил вклад отрасли в укрепление транспортной инфраструктуры, оборонного, индустриального и энергетического потенциала России.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и учёных – всех, кто работает в отрасли, – по праву пользуется почётом и уважением», – говорится в поздравлении главы государства.

    Путин отдельно отметил, что в настоящее время металлургические предприятия активно модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки. При этом президент подчеркнул: компании внедряют современные экологические стандарты и уделяют внимание принципам социального партнерства.

    Глава государства также обратил внимание на поддержку работников и ветеранов отрасли, а также заботу о благоустройстве городов и поселков. По мнению Путина, представители отрасли сохранят свои позиции и будут успешно выполнять задачи в интересах страны и народа.

    В завершение обращения Путин пожелал металлургам здоровья и всего самого доброго. День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля, в 2025 году этот праздник выпадает на 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников металлургической отрасли с предстоящим Днем металлурга. Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Он также открыл новый цех для выпуска импортозамещенной продукции на ММК.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Удмуртии Бречаловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает ТАСС.

    «Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у Путина будет с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Путин продолжает работать с главами регионов», – сообщил Песков.

    По информации Кремля, на этот день также запланирована серия закрытых встреч президента. В последний раз Бречалов встречался с Путиным с докладом в Ижевске, где обсуждались развитие предприятий и капитальный ремонт школ.

    С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом уже четыре раза. В 2023 году ключевой темой их разговора стало социально-экономическое положение в Удмуртии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации на предприятии в Ижевске после атаки беспилотников. В 2023 году Владимир Путин на встрече с Александром Бречаловым отметил, что ситуация в Удмуртии стабильная, но сохраняется проблема с местами в детских садах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Скоростную трассу М-12 решили продлить до Сибири и Дальнего Востока
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    В Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера из Румынии
    В Испании обнаружили мертвым экс-сотрудника МВД Украины
    Бомбардировщик B-52 пересек посадочный курс гражданского самолета в США
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    США уперлись в киевский тупик

    20 июля исполнилось ровно полгода с начала полномочий Дональда Трампа как президента США. Все это время было отмечено крайне противоречивыми и заявлениями, и действиями нового главы Белого дома, особенно в том, что касается украинского урегулирования. На что надеялись политологи, почему у Трампа ничего не вышло и в какой тупик в итоге попал он сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации