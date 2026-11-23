В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Al Hadath: Через Ормузский пролив за неделю перевезли 108 млн баррелей нефти
Al Hadath: За неделю через Ормуз перевезли 108 млн баррелей нефти
Неназванный американский чиновник заявил телеканалам Al Hadath и Al Arabiya, что за прошедшую неделю через Ормузский пролив было перевезено 108 млн баррелей нефти.
По словам американского представителя, такое количество энергоносителей транспортировали за последние семь дней через стратегически важную артерию, сообщает Al Hadath.
Это, отметил источник, своего рода рекорд, так как с начала конфликта между США и Ираном это максимальный недельный показатель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные сбили 20-й американский дрон над Ормузским проливом. Иран предложил США план открытия Ормузского пролива за два дня. Мировые цены на нефть выросли на фоне новых атак на Ближнем Востоке.