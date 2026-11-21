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Пентагон опроверг повреждение Ираном истребителя F-16 над Персидским заливом
Пентагон: Иран не атаковал американский истребитель F-16 над Персидским заливом
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) опровергло информацию, что американский истребитель F-16 подвергся атаке на Ближнем Востоке.
Центральное командование ВС США заявило, что американский истребитель F-16 не подвергался атакам на Ближнем Востоке в пятницу, передает ТАСС.
«Все американские истребители на Ближнем Востоке находятся в безопасности», – говорится в публикации на странице СЕНТКОМ в соцсети «Х».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу армия Ирана сообщила о повреждении американского военного самолета F-16 над Персидским заливом.
В воскресенье Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.