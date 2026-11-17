17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Пентагон: ВС США сбили направленные в сторону Бахрейна иранские беспилотники
Американские вооруженные силы перехватили несколько ударных дронов, запущенных Корпусом стражей исламской революции Ирана в сторону военной базы США в Бахрейне, сообщило Центральное командование.
Иранские беспилотники были уничтожены без какого-либо ущерба для американского оборудования, передает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
В сообщении отмечается, что никто из американских военнослужащих не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ударные беспилотники КСИР атаковали американскую радиолокационную систему на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.
В воскресенье вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна.
В тот же день КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на бахрейнской военной базе.