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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
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    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 09:19 • Новости дня

    Израиль передал США данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

    Israel Hayom: Израиль передал ЦРУ данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о намерении Ирана атаковать президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации.

    Израиль в очередной раз передал американской разведке данные о якобы угрозе со стороны Тегерана в адрес руководства США, пишет Israel Hayom. Утверждается, что «Моссад» предоставил эту информацию по запросу разведывательных агентств Соединенных Штатов.

    Ранее Израиль уже несколько раз предупреждал Вашингтон о готовящихся планах покушения на Трампа, однако ЦРУ не смогло независимо подтвердить эти сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По данным The Washington Post, американские разведчики скептически отнеслись к переданной Израилем летом информации о готовящемся покушении.

    Посол Ирана в России Казем Джалали опровергал заявления о подготовке Тегераном покушений на президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США Скотт Бессент переехал на военную базу из-за угроз для его жизни со стороны Ирана.

    Также израильский 12-й канал сообщил о передаче США предупреждения о якобы намерении Ирана устранить Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.

    Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал вымыслом Израиля сообщения о подготовке покушения на Трампа.

    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением после сбоя, из-за которого вылеты самолетов по всей стране приостановили примерно на четыре часа.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты в пятницу около 16:00 по восточному времени (примерно в полночь субботы по Москве – прим. ВЗГЛЯД). В ведомстве объяснили решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Вечером ограничения сняли, пишет «New York Post».

    Сбой затронул тысячи рейсов. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления расписания.

    По словам Даффи, причиной происшествия стал отказ устаревшего оборудования. После отмены ограничений министр заявил о необходимости профинансировать создание современной системы управления воздушным движением.

    Он напомнил, что по инициативе президента Дональда Трампа в рамках масштабного налогово-бюджетного закона на эти цели уже предусмотрели 12,5 млрд долларов. Как сообщил министр, соответствующий этап работ планируется завершить до окончания президентского срока Трампа. Однако, подчеркнул Даффи, это лишь часть необходимого финансирования, и Конгресс должен выделить остальные средства.

    Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин, в свою очередь, связал произошедшее с тем, что законодатели откладывали решение проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности хакеров или искусственного интеллекта к транспортному коллапсу. Запрет ввели из-за сбоя связи.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    14 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за ракетные удары

    Страны Персидского залива призвали ООН обязать Иран возместить ущерб от атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совбез ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб от ракетных атак по странам региона.

    С 28 февраля Тегеран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов. «Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», – заявил генеральный секретарь во время выступления в Совбезе, передает ТАСС.

    Аль-Будайви отметил, что любые будущие договоренности по урегулированию отношений с Тегераном должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. Это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок.

    Политик указал на необходимость прямого участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их национальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте.

    Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

    Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил об обязанности пяти стран региона выплатить исламской республике компенсации за участие в войне США и Израиля.

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    14 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Боец Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить осужденного Нурмагомедова

    Грузинский боец ММА Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить Нурмагомедова

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили обратился к властям Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой освободить осужденного за драку россиянина Усмана Нурмагомедова.

    После победы над бразильцем Марлоном Моралесом на турнире в Абу-Даби грузинский спортсмен пробежался по октагону с национальным флагом и попросил отпустить всех осужденных за недавнюю потасовку, передает ТАСС.

    «Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», – заявил Мераб Двалишвили.

    В пятницу судебный департамент Абу-Даби сообщил о приговоре Усману Нурмагомедову и еще семерым участникам конфликта к шести месяцам тюрьмы и последующей депортации. Им также назначен штраф в размере 81,7 тыс. долларов, тогда как самого Мераба Двалишвили и его друга оштрафовали на 13,6 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мераба Двалишвили отпустили на свободу после инцидента с россиянином. Усмана Нурмагомедова арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев. В четверг участника массовой драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

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    14 ноября 2026, 16:16 • Новости дня
    КСИР сбил американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: ПВО Ирана сбила американский беспилотник в районе Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива, сообщили в КСИР.

    Беспилотник MQ-1 США был уничтожен новыми продвинутыми системами противовоздушной обороны над островом Кешм, передает РИА «Новости».

    Иранские военные регулярно отчитываются о перехвате американских беспилотников различного типа.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил собственными атаками. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако он остается неурегулированным, и сохраняется риск возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу иранские силы противовоздушной обороны перехватили американский аппарат MQ-9.

    В прошлую пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении 16-го американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    В начале месяца командование ВВС КСИР заявило об уничтожении двух американских беспилотников в Ормузском проливе.

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    14 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине к востоку от Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В запретной зоне к востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Об инциденте с нефтяным танкером в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил армии Ирана.

    По данным местной гостелерадиокомпании, которая привела текст заявления иранских военных, пострадавшее судно являлось нарушителем. В результате взрыва мины танкер был охвачен пожаром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе. Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В воскресенье нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива.

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    14 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

    Принц Саудовской Аравии прибыл в Чечню и осмотрел район имени Путина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии в республику с рабочим визитом государственного министра Саудовской Аравии принца Турки ибн Мухаммеда ибн Фахда Аль Сауда.

    Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии прибыл в республику с рабочим визитом и осмотрел строящийся район Грозного, передает РИА «Новости».

    В аэропорту принца встретили руководитель региона и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан.

    «Первым делом вместе с принцем посетили новый район имени президента России Владимира Путина», – написал Кадыров.

    Для саудовской делегации организовали экскурсию по строящемуся району, рассказали о ходе работ и продемонстрировали проекты будущих объектов инфраструктуры. По оценке руководителя региона, увиденное произвело на зарубежных гостей приятное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы МИД России Александр Алимов обсудил с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом конфликт вокруг Йемена. В сентябре президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

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    14 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника хуситов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    «В районах Эр-Рияда и южного региона были перехвачены и уничтожены два беспилотника, запущенных террористической группировкой хуситов», – цитирует аль-Малики РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.

    В среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет.

    Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

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    14 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    Россия и ОАЭ обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе

    МИД: Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе, сообщил МИД.

    «Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнерства», – передает сообщение МИД.

    В ведомстве отметили, что на переговорах проведена «сверка часов» по глобальным и региональным вопросам, при этом приоритетное внимание уделялось сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

    Лавров и Аль Нахайян подчеркнули безальтернативность решения разногласий дипломатическими методами и указали на необходимость безопасного судоходства в Ормузском проливе. Лавров напомнил о российской концепции коллективной безопасности в заливе и подтвердил готовность к формированию архитектуры безопасности в регионе.

    Кроме того, обсуждались конфликты в Палестине, Ливане, Судане и Ливии, а также ситуация вокруг Украины, для которой Лавров подтвердил необходимость искоренения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили пути деэскалации напряженности между США и Ираном. Глава российского МИД заявил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.

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    14 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    При взрыве автомобиля под Дамаском погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийском городе Джарамана в пригороде Дамаска произошел взрыв заложенного в автомобиле взрывного устройства, жертвами стали два человека.

    В пригороде Дамаска рядом с городом Джарамана взорвался заминированный автомобиль, жертвами стали два человека и еще двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

    По данным телеканала, взрывное устройство было заложено в машине, находившейся неподалеку от завода по производству аккумуляторов. На место происшествия прибыли подразделения гражданской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при взрыве автомобиля на шоссе Дамаск – Хомс погибли три гражданина Сирии.

    До этого взрывное устройство сработало в пассажирском микроавтобусе в Джарамане. При взрыве недалеко от Дворца правосудия в центре Дамаска погибли четыре человека.

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    15 ноября 2026, 01:46 • Новости дня
    Танкеры подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе
    Танкеры подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    Танкеры, по данным иранских военных, нарушили установленный запрет на проход по данному району, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер к востоку от Ормузского пролива получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине.

    В пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    15 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Иран ударил беспилотниками по радару ПВО США в Бахрейне

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники поразили радиолокационную станцию системы ПВО США на военной базе в Бахрейне, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «КСИР заявил, что шесть беспилотников атаковали РЛС ПВО США на военной базе в Бахрейне», – говорится в сообщении Press TV.

    По данным КСИР, удар по объекту ПВО США стал ответом на враждебные действия американской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

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    15 ноября 2026, 08:27 • Новости дня
    Хуситы сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии над Йеменом

    Движение «Ансар Алла» уничтожило саудовский военный дрон в небе над Йеменом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об уничтожении разведывательного беспилотного аппарата Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена.

    Вооруженные силы йеменских мятежников перехватили разведывательный аппарат над провинцией Эль-Джауф, передает РИА «Новости».

    «Наши вооруженные силы сбили вражеский дрон боевой разведки Саудовской Аравии сегодня утром, когда он проводил вражескую деятельность в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф, с использованием соответствующего оружия», – сообщил Яхья Сариа в комментарии йеменскому информационному агентству Saba.

    Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали информацию о потере беспилотника. На фоне обострения конфликта в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между хуситами и правительственными силами, которых поддерживает арабская коалиция. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами и авианалетами в провинциях Лахдж, Таиз, Мариб и Эль-Джауф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника хуситов.

    В четверг йеменские мятежники отвергли заявления Эр-Рияда о нападении на Мекку.

    В среду военный представитель движения Яхья Сариа заявил об ударе крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

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    15 ноября 2026, 09:23 • Новости дня
    Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ: В секторе Газа убит командир бригады «Рафах» Самир Абу Юнис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля совместно со службой безопасности ШАБАК уничтожила в секторе Газа командира бригады ХАМАС Самира Абу Юниса.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешной совместной операции с общей службой безопасности (ШАБАК) по устранению высокопоставленного члена военного крыла движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    «Недавно ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному террористу в военном крыле ХАМАС», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

    По данным Reuters, авиаудар был нанесен по городу Хан-Юнис, в результате чего погиб командир Самир Абу Юнис. Позже израильские военные подтвердили ликвидацию Абу Юниса, который возглавлял бригаду «Рафах» на протяжении последних двух месяцев после убийства своего предшественника.

    В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что перед атакой военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению сектора Газа, задействовав воздушную разведку и высокоточное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили командира бригады ХАМАС ударом по больнице в Хан-Юнисе.

    Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали двух командиров военного крыла палестинского движения.

    Армейская пресс-служба сообщила о ликвидации командира военной разведки и командира инженерных сил ХАМАС.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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