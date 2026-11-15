Израиль передал США данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

Israel Hayom: Израиль передал ЦРУ данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль в очередной раз передал американской разведке данные о якобы угрозе со стороны Тегерана в адрес руководства США, пишет Israel Hayom. Утверждается, что «Моссад» предоставил эту информацию по запросу разведывательных агентств Соединенных Штатов.

Ранее Израиль уже несколько раз предупреждал Вашингтон о готовящихся планах покушения на Трампа, однако ЦРУ не смогло независимо подтвердить эти сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По данным The Washington Post, американские разведчики скептически отнеслись к переданной Израилем летом информации о готовящемся покушении.

Посол Ирана в России Казем Джалали опровергал заявления о подготовке Тегераном покушений на президента США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США Скотт Бессент переехал на военную базу из-за угроз для его жизни со стороны Ирана.

Также израильский 12-й канал сообщил о передаче США предупреждения о якобы намерении Ирана устранить Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.

Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал вымыслом Израиля сообщения о подготовке покушения на Трампа.