В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Посол России сравнил ситуацию в Ливии с анархией в Европе
Посол РФ в Ливии Аганин назвал обстановку в стране лучше, чем в Европе
Посол России в Ливии Айдар Аганин заявил, что ситуация в североафриканской стране значительно улучшилась, в то время как в ряде европейских столиц царит анархия.
«В Ливии сохраняются разногласия, но есть реальное улучшение. Если кто-то интересуется ситуацией в Ливии, то нельзя сказать, что страна живет в состоянии войны», – заявил Аганин РИА «Новости».
Дипломат добавил, что обстановка в государстве неидеальна, но гораздо лучше, чем в некоторых других странах. «Да, иногда происходят стычки, но стоит посмотреть, какая анархия творится в ряде европейских столиц», – подчеркнул он.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Поддерживаемое ООН базируется в Триполи. На востоке страны функционирует кабмин, который поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил о планах возобновить работу генерального консульства в Бенгази.
Правительство Ливии одобрило возвращение российских дипломатов в город.
Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным.