Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России и в борьбу за суверенитет в рамках СВО. Также в ходе беседы с руководителями субъектов по видеосвязи российский лидер отметил масштабные позитивные изменения в столице Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

«Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал Владимир Путин, обращаясь к Кадырову.

«За последние годы именно благодаря вашим усилиям и вашей команды Грозный преобразился так, как этого, наверное, никто и не думал, и не мечтал», – сказал глава государства.

В ответ Рамзан Кадыров выразил признательность за поддержку и заверил президента, что все поставленные задачи в зоне боевых действий будут обязательно выполнены, а чеченские подразделения полностью оснащены всем необходимым.

Кроме того, Кадыров обратил внимание на то, что на прошедших выборах Чечня показала рекордную явку, превысившую 95%. Также республика заняла первое место по числу отданных голосов за партию власти.

«Это в очередной раз подтверждает народную поддержку курса президента страны, партии и пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова», – сказал Кадыров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с победившими на сентябрьских выборах губернаторами.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке более 76 тыс. бойцов в зону специальной военной операции.

До этого Путин выразил признательность жителям республики за огромную помощь на фронте СВО.