Tекст: Тимур Шайдуллин

В Запорожской области прошли торжества, приуроченные ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. В городах и селах к этой дате провели концерты, интеллектуальные игры и исторические встречи, главными темами которых стали единство поколений и любовь к Отечеству.

В Бердянске на сцене Дома культуры «Маяк» прошел праздничный концерт «Мы вместе».

«Учу их петь русские народные песни, стараюсь сохранять и возрождать традиции. Мой коллектив – участник фестиваля «Победный май». Мы ездили в Москву. Участвуем и в проекте «Хранители традиций: русские народные праздники», – рассказала руководитель вокально-хорового коллектива «Горлица» Лариса Кузьменко.

В Мелитополе Центральная городская библиотека имени Лермонтова организовала историческую встречу с активистами клуба «Вдохновение». Гостям провели экскурс в историю событий 30 сентября, а также устроили познавательную викторину.

В Константиновке добровольцы движения «Волонтеры Победы» провели Всероссийскую интеллектуальную игру «Родной Vопрос». Участники отвечали на вопросы ведущих, работали в командах и проверяли не только знание фактов, но и умение логически мыслить, сопоставлять события и находить неочевидные связи между прошлым и настоящим.

«Такие мероприятия помогают ребятам увидеть историю как живую связь поколений. Для нас важно, чтобы школьники знали и гордились вкладом Новороссии и Донбасса в общую Победу», – отметила региональный координатор направления «Связь Поколений» Валерия Бузоверова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад праздничную программу ко Дню воссоединения новых регионов с Россией провел московский Музей Победы.