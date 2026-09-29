У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Госдолг Украины обновил исторический максимум
Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов
Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.
Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.
«По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.
Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.