Захарова сообщила о наблюдении Москвы за выборами в Сербии

Захарова: Москва внимательно следит за подготовкой Сербии к выборам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская сторона внимательно отслеживает политическую ситуацию в Белграде на фоне отставки Александра Вучича и подготовки к внеочередному голосованию, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, который опубликовал МИД.

«Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем – и президентским выборам», – отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что контакты между государствами сохраняются на высоком уровне, несмотря на постоянное антироссийское давление Запада на Белград. Также Москва подтверждает готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с сербским руководством по всем вопросам актуальной повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Политик официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.

До этого он назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.