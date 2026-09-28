Памфилова поблагодарила Путина за обеспечение безопасности при проведении выборов

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с главой государства Памфилова отметила совместную работу ЦИК с Министерством обороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами., передает РИА «Новости».

«Вами вовремя был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания, что позволило нам совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС, другими ведомствами организовать даже в этих экстремальных условиях максимально возможное, чтобы голосование проходило в безопасных условиях. Это очень важно, огромное спасибо», – сказала глава ЦИК.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. По их итогам в парламент прошли представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин отметил организацию прошедших выборов на самом высоком уровне.

В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением голосования в Госдуму.

В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами.